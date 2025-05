Češi se totiž klidně mohou mezi nejlepší osmičkou utkat se soupeřem, s nímž odehráli poslední skupinové utkání – tedy se Spojenými státy, kterým by tak měli možnost oplatit porážku.

Jak je to možné?

Pokud by Dánové porazili Němce a zároveň Švédové neprohrají s Kanadou v základní hrací době, znamenalo by to, že by se měly tradičním „křížem“ Dánsko (čtvrté) a Švédsko (první) setkat ve vzájemném souboji ve čtvrtfinále.

Jenže na ten by dojít nemohlo.

Může za to rozdělení turnaje do dvou hostitelských zemí. Pokud totiž obě postoupí do čtvrtfinále, mají právo hrát tento zápas doma – tedy v Herningu, respektive ve Stockholmu.

Dánové by tak místo Švédů vyzvali první tým skupiny B (Švýcarsko), Švédové čtvrtý tým skupiny A (Rakousko). Žádný z osmičky postupujících by se tak kvůli prvnímu kolu play off nikam nestěhoval.

Z tohoto hlediska jde o pohodlnější variantu. Čechy by ale zároveň čekal jejich jediný dosavadní přemožitel.

Podobnou zápletku řešili Češi už před dvěma lety, kdy šampionát hostilo finské Tampere a lotyšská Riga.

Nicméně už před posledními zápasy ve skupině bylo zřejmé, že by na sebe Finové s Lotyši nevycházeli, takže se systém měnit nemusel.

Teď je tato varianta mnohem blíž, každopádně jakmile Dánové a Švédové (stačí jeden z nich) neuhájí čtvrté a první místo, nedojde k výjimce ani tentokrát.

Pak by Češi mohli hrát za různé konstelace se Švédy, Kanaďany, nebo Finy.

Naposledy na sebe ve čtvrtfinále vyšli soupeři ze stejné skupiny v roce 2013. Tehdy turnaj hostily Stockholm a Helsinky, kvůli potenciálním komplikacím se stěhováním už bylo jasné před turnajem, že se čtvrtfinálové dvojice utvoří tímto způsobem.

Češi tehdy hráli s vítězem ze Švýcarska a podruhé s ním prohráli (1:2). Švýcarsko si pak došlo pro stříbro, vyhráli Švédové.