Basket ONLINE: Poslední zápas Češek na MS v Berlíně. Čelí americkým hvězdám

Už před zápasem bylo jisté, že se utkají jisté čtvrtfinalistky a tým, který se s turnajem rozloučí. Češky přitom neměly k postupu do vyřazovacích bojů daleko. Dlouho trápily Italky, bronzové z loňského EuroBasketu, i obhájkyně světového stříbra z Číny.
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Na bojovné výkony chtějí navázat a proti favoritkám na celkové vítězství odvést opět solidní práci.
„Nikdo nechce prohrát velkým rozdílem,“ říkala rozehrávačka Joklová, se kterou se v pondělí odpoledne rozloučil její zámořský tým Minnesota Lynx. „Američanky jsou na tom skvěle technicky, mají všechny druhy zakončení. Na druhou stranu jsme ukázaly, že tady můžeme hrát dobrý basket.“
Soutěžní utkání hrají Češky proti Američankám poprvé od olympijských her v Londýně. Trenérka Ptáčková chce dát příležitost všem hráčkám, které na šampionát odcestovaly, tedy i novickám Kateřině Kalné a Monice Fučíkové.
„Všechny holky, které tady jsou, si zaslouží dostat aspoň na chvíli šanci za vynaložené úsilí,“ uvedla.