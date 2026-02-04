Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

Tahoun hokejové reprezentace Pastrňák právě kvůli účasti na zahájení přicestuje do Milána dříve než zbytek hráčů z NHL. Dorazí už v pátek, zatímco další hvězdy přiletí až v neděli.
„Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný,“ řekl Pastrňák, který vlajku ponese v Miláně.
K němu olympionici ze svých řad vybrali nejzkušenější českou biatlonistku Charvátovou, která národní symbol ponese při ceremoniálu v Cortině d’Ampezzo, kam se přesune z biatlonového střediska v Anterselvě.
„I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný. Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní. Těším se,“ říkala Charvátová.
Hlavní kandidátkou na vlajkonošku původně byla rychlobruslařka Martina Sáblíková, pro kterou budou hry v Miláně posledními v kariéře, ale ceremoniálu se kvůli přípravě nezúčastní.
„S těžkým srdcem jsem to musela odmítnout,“ prozradila při odletu vlajkonoška z her v Turíně 2006. „Další den mám závod, tak do něj chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne, jak to dopadne.“
