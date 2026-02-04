Vlajku při zahájení olympijských her ponesou Pastrňák a Charvátová

  18:08aktualizováno  18:08
Českými vlajkonoši na pátečním zahájení olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Navážou na krasobruslaře Michala Březinu a hokejistku Alenu Mills, kteří se této pocty dočkali na posledním zimním svátku v Pekingu 2022. Ceremoniál se uskuteční na ikonickém stadionu San Siro.
Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou. | foto: ČOV

Lucie Charvátová na trati singl mixu v Novém Městě na Moravě.
Vlajkonoška českého olympijského týmu Lucie Charvátová.
Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...
Vlajkonoška českého olympijského týmu Lucie Charvátová.
Tahoun hokejové reprezentace Pastrňák právě kvůli účasti na zahájení přicestuje do Milána dříve než zbytek hráčů z NHL. Dorazí už v pátek, zatímco další hvězdy přiletí až v neděli.

„Ty jo, jsem strašně hrdý a mám radost. Bude to pro mě obrovská čest. A moc se těším, že budu mít šanci jít se všemi sportovci reprezentovat naši zem. Nádherný,“ řekl Pastrňák, který vlajku ponese v Miláně.

K němu olympionici ze svých řad vybrali nejzkušenější českou biatlonistku Charvátovou, která národní symbol ponese při ceremoniálu v Cortině d’Ampezzo, kam se přesune z biatlonového střediska v Anterselvě.

„I když to bude na dálku, myslím si, že to bude krásný. Zahájení je symbol olympiády. Sleduju ho od dětství a vždycky jsem obdivovala samotný ceremoniál i vlajkonoše. Je to velká pocta, ale budu z toho i nervózní. Těším se,“ říkala Charvátová.

Hlavní kandidátkou na vlajkonošku původně byla rychlobruslařka Martina Sáblíková, pro kterou budou hry v Miláně posledními v kariéře, ale ceremoniálu se kvůli přípravě nezúčastní.

„S těžkým srdcem jsem to musela odmítnout,“ prozradila při odletu vlajkonoška z her v Turíně 2006. „Další den mám závod, tak do něj chci jít s tím, že jsem pro to udělala maximum, ať to dopadne, jak to dopadne.“

Lucie Charvátová pózuje s českou vlajkou.

