Národní tým zdolal jen papírově slabší soupeře (Francii a Dánsko), naopak neuspěl v těsné bitvě se Švýcarskem a proti Kanadě neměl na vítězství vůbec nárok.
„Navzdory předturnajovému humbuku, který je označoval za černého koně, co by mohl způsobit rozruch, Češi tápali prakticky v každém zápase,“ napsal kriticky Adam Proteau z kanadského portálu The Hockey News.
„Rozhodně nenaplnili očekávání. Kdyby aspoň prohráli, ale předvedli odhodlání jako na mistrovství juniorů nebo šampionátu v Praze... Ovšem takovou duši u nich nevidíme a vypadá to, že z olympiády vypadnou bez pořádného boje,“ doplnil.
V zámoří platí, že Češi svými výkony zklamali. Pokud by se postarali o největší šok na turnaji a ve čtvrtfinále zdolali Kanadu, rázem by se pohled na ně jistě změnil.
Ale to očekává opravdu jen málokdo. Protože ani v osmifinále proti Dánsku moc strachu svému dalšímu soupeři nenahnali.
„Z počátku hráli až příliš opatrně, vypadali nervózně. Nebyl to přesvědčivý výkon, ve středu budou muset předvést daleko lepší,“ psal renomovaný server The Athletic.
Přitom právě reportéři z tohoto webu Čechy před startem dění v Miláně honosně chválili, v predikcích jim dávali velké šance.
Hned 28 uznávaných novinářů odpovídalo ve všelijakých anketách, národní tým figuroval v několika z nich.
Jeden dotázaný umístil Česko na první příčku ve skupině. Dva mu přisoudili stříbro. Dokonce ho označili nejpravděpodobnějším kandidátem na bronz a zároveň největším překvapením turnaje.
„Vážně si myslím, že Češi mají třetí nejlepší tým ze všech,“ psal třeba Jesse Granger.
Víra v Rulíkův tým ale vyprchala. „Většina z nás považovala Česko za potenciální překvapení. Ale poté, co prohrálo se Švýcarskem, se jeho cesta na stupně vítězů stala extrémně obtížnou,“ hlásila Shayna Goldmanová.
Medaile, ale i postup do semifinále by byl zázrakem. Zatímco před prvním duelem s Kanadou tomu ještě mnozí věřili, teď už se čeští hokejisté dostávají do jiných diskuzí.
Třeba že příští zápas mohou brát jako příležitost zapsat se do historie. Pokusit se o výsledek, který si budou pamatovat navždy. Podle The Athletic by k tomu přistoupili stejně ještě Slováci, ale také Dánové, Lotyši nebo Italové.
Tedy úplně odlišná skupina národů, než jakým měli Češi původně konkurovat.
„Teď vidím pět týmů, které mají šanci získat zlato. Kanada dominuje. Slovensko vypadá jako hrozba. Finsko působí jako obvykle odhodlaně a neústupně. A ještě Spojené státy a Švédsko, byť zatím nejsou tak konzistentní,“ psal ve svém blogu bývalý obránce Chris Pronger.
Rulíkovi svěřenci i v jeho seznamu chybí.
Pokusí se o zázrak. Ve čtvrtfinále vyřadit největšího favorita olympiády.
„K tomu ale potřebují, aby jejich hvězda David Pastrňák našla vyšší rychlostní stupeň. Zatím hraje „oukej“, určitě ne na takové úrovni, na kterou jsme u něj zvyklí,“ napsal uznávaný novinář Pierre LeBrun.
Sám Pastrňák přiznává, že se mu zatím nedaří.
Doufá však, že nejlepší výkon podá právě proti Kanadě.