Pavel v Miláně otevřel Český dům. Ocenil i účast Pellegriniho: Vztahy jsou stále skvělé

  14:21aktualizováno  14:21
Prezident Petr Pavel se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Miláně slavnostně otevřeli Český dům, ve kterém budou mít možnost se v průběhu zimních her setkávat olympionici i fanoušci. Tradičně je situován nedaleko olympijské vesnice, i když tentokrát jsou prostory menší než na minulých hrách.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou a jeho slovenský protějšek Peter...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini (vlevo) na slavnostním otevření Českého domu v Miláně. | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel na slavnostním otevření Českého domu v Miláně, 6. února...
Prezident Petr Pavel, jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini (vlevo) a Jiří...
Prezident Petr Pavel a jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini slavnostně...
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou diskutují na slavnostním otevření Českého...
„České domy už neoddělitelně patří k olympiádám. Je to takové zázemí, kousek domova v místě konání olympiády. Teď to sice nemáme tak daleko, ale přece jenom je dobré mít svoje místo, kam můžeme jít fandit našim,“ řekl Pavel a ocenil prostory i atmosféru „Casa Ceca“.

„Atmosféra sportovního klubu, kde se všichni přetlačují, kde se navzájem občas polévají pivem, kde fandí všem, kdo vyhráli, a pomohou se vyrovnat těm, kteří nebyli tak úspěšní... To je prostě něco, co k olympiádám patří,“ prohlásil český prezident.

Šéfa české výpravy Martina Doktora i další hosty slavnostního otevření překvapil znalostmi o české výpravě. Věděl, kolik má členů, kolik nováčků i kdo patří mezi medailové kandidáty. Pavel prozradil, že osobně věří v zisk až deseti medailí. „Moc se těšíme na to, jak se našim sportovcům na olympijských hrách bude dařit. Zároveň ale platí, že ne vždy se to vydaří. Už ale samotná účast na olympiádě je dostatečným zadostiučiněním pro všechny sportovce a zúročením velké přípravy,“ řekl Pavel.

Prezident republiky bude v Miláně do soboty, poté se přesune do hor. V pátek navštíví zápas českých hokejistek proti Švýcarsku, v sobotu se chystá na závod rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a o den později bude fandit snowboardistce Ester Ledecké v útoku na čtvrté olympijské zlato. V pátek se kromě hokeje s dalšími světovými státníky a členy Mezinárodního olympijského výboru zúčastní slavnostní recepce a oficiálního zahájení her.

V sobotu dopoledne také společně s Pellegrinim otevře Slovenský dům. „Jsem rád, že je slovenský prezident dnes tady. Svědčí to o tom, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou stále skvělé. A i když se politické reprezentace neshodnou v některých otázkách zahraniční nebo bezpečnostní politiky, tak to vůbec neznamená, že by to jakkoli mělo ovlivnit kvalitu vztahů na mnoha dalších úrovních,“ uvedla česká hlava státu.

„A především sport a mezilidské vztahy jsou oblastí, kde k sobě máme stále tak blízko, že se budeme těšit z úspěchů jeden druhého a navzájem si i fandit, protože to k tomu patří,“ doplnil Pavel, který od prezidenta Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala dostal speciální účastnickou medaili s číslem 100 a symbolicky se tak stal součástí české výpravy.

