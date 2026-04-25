Začněme třeba u Dobeše.
I třetí zápas série Montrealu s Tampou došel do prodloužení, podruhé se radoval z výhry český brankář.
A zažil na události naplněný večer. Kromě několika zákroků, kdy musel zůstat ve svém brankovišti stoprocentně pozorný, si mimo jiné vysloužil i dva dvouminutové tresty.
Nejprve v první třetině za smolné podrážení, které Lightning potrestali gólem, a ve druhé dvacetiminutovce za spor se slovenským obráncem Erikem Černákem.
Ve 25. minutě Dobeš propustil za svá záda lacinou střelu Brandona Hagela a pár sekund poté se český brankář dostal do konfliktu s Nikitou Kučerovem.
Ten na něj pravděpodobně cosi zahlásil, Dobeš se po něm ohnal. Pak do gólmana vrazil ještě Černák.
After the goal, Kucherov said something to Jakub Dobes, who gave him a shot, and then Erik Cernak gave Dobes a shot right back — Gino Hard (@GinoHard_) April 25, 2026
Dobeš rozhazoval rukama, než se ale celá situace mezi ním a hráči Tampy stihla více vyhrotit, vložil se mezi ně čárový rozhodčí a hlavně hráči Canadiens.
Od té doby fanoušci na Kučerova bučeli, kdykoliv měl kotouč na holi. Oceňovali jiné tvrdé zákroky i pohledné akce, zkrátka v Montrealu se opět strhlo na tribunách šílenství.
„Zažili jsme to už minulý rok. Ještě jsem neviděl na telefonu, co se děje venku, ale každý rok mě něco překvapí. Jsme moc rádi, že máme takové fanoušky. V neděli to bude zase super, jsme natěšení,“ říkal po zápase Dobeš pro iDNES.cz
Nakonec mohl být šťastný, Lane Hutson totiž v prodloužení rozhodl povedenou střelou o výhře 3:2 a Montreal se ujal vedení v sérii 2:1.
Stejně je na tom i Dostál s Anaheimem, který v noci uspěl proti Edmontonu (7:4).
A zatímco Dobeš se ocitl v přímém konfliktu, Dostál mu jen přihlížel. Byť i on se mohl zapojit.
Se sirénou se v rohu kluziště strhla mezi oběma týmy šarvátka, český brankář ji jel pozorovat zblízka, ale chytil ho sudí a odtáhl jej pryč.
WE GOT SOME ROUGH STUFF TO END GAME 3 AND CONNOR INGRAM SKATED TO CENTRE TO POTENTIALLY GET IN ON THE ACTION — Gino Hard (@GinoHard_) April 25, 2026
Mezitím zpozorněl i jeho protějšek Connor Ingram, který vyrazil ke středovému kruhu, což většinou značí, že by se rád popral, právě s Dostálem.
Rozhodčí ale takovou rozepři nedovolili, Dostál se uculoval pod maskou, Ingram poté odjel do kabiny. Na peprnou roztržku mezi brankáři tak nakonec nedošlo.
A ačkoliv Dostál ve třetím duelu už neudržel hvězdného Connora McDavida na nule a povolil mu jeden gól i asistenci, stále mohl být tím spokojenějším.
McDavid totiž po konci klání seděl na střídačce a smutně hleděl, Dostál se radoval se spoluhráči ze druhého vítězství.
A podobné pocity zažíval i Vejmelka s Utahem, jenž po výhře 4:2 rovněž vede v sérii nad Vegas 2:1. Možná snad ještě o něco silnější a veselejší, protože právě bývalý brankář Komety hrál ve třetím střetnutí naprosto stěžejní roli.
Na jeho branku se od úvodu valil jeden útok za druhým, Golden Knights trávili v útočném pásmu spoustu času. A i když se jim dařilo držet vysokou střeleckou aktivitu, Vejmelku ne a ne překonat.
V jednu chvíli v televizním vysílání dokonce svítilo skóre 4:0 pro Utah, přestože Vegas vedlo na střely 18:8.
Vejmelka zářil, dlouho držel čisté konto, až ve 34. minutě jej o něj připravil Jack Eichel. Poté inkasoval ještě jednou, tři minuty před koncem zápasu, kdy se Utah už prakticky do útočných výpadů ani nedostával.
Vegas povolilo Utahu jen 12 střel na branku, vůbec nejméně v historii klubu v play off. Přesto to na výhru nestačilo. Z velké části kvůli brankáři na druhé straně, jenž pochytal 30 ran.
„Vejmelka byl neuvěřitelný,“ říkal útočník Clayton Keller.
Hlavní trenér Mammoth Andre Tourigny zase přidal: „Vejmelka byl pevný jako skála. V klíčových momentech vytáhl zásadní zákroky.“
Nejen on, ale i Dobeš a Dostál jsou dva vyhrané zápasy od postupu do druhého kola. Čeká je ale ještě těžká šichta. Jejich týmy je totiž k udržení nadějí na úspěch nutně potřebují.