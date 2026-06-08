Druhá změna. Čeští hokejisté budou nakonec na MS 2027 hrát v Düsseldorfu

Nic se nemění na tom, že Česko se ve skupině utká s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Německo využilo možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku IIHF a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
Světový šampionát se uskuteční od 14. do 30. května, semifinálové zápasy a medailová utkání se uskuteční v Düsseldorfu. Součástí turnaje by měl být i zápas na fotbalovém stadionu Gelsenkirchenu. Informaci o jeho konání ale pořadatelé do aktuální tiskové zprávy nezařadili.