Druhá změna. Čeští hokejisté budou nakonec na MS 2027 hrát v Düsseldorfu

Autor: ,
  12:16aktualizováno  12:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace IIHF v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala v pondělí.

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle. | foto: ČTK

Nic se nemění na tom, že Česko se ve skupině utká s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Německo využilo možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku IIHF a přesunula svoji reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.

Světový šampionát se uskuteční od 14. do 30. května, semifinálové zápasy a medailová utkání se uskuteční v Düsseldorfu. Součástí turnaje by měl být i zápas na fotbalovém stadionu Gelsenkirchenu. Informaci o jeho konání ale pořadatelé do aktuální tiskové zprávy nezařadili.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.