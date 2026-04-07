Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

  20:17
Hokejová reprezentace zahájila v Karlových Varech přípravu před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů. Druhý vrchol sezony po únorovém olympijském turnaji v Miláně se odehraje od 15. do 31. května.

Kouč českých hokejistů Radim Rulík | foto: ČTK

Na ledě tréninkové haly Mattoni Areny, na jejíž hlavní ploše se už chystali aktéři ke třetímu duelu semifinálové série extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem, strávil Rulíkův výběr přibližně hodinu a čtvrt.

Mezi triem brankářů, osmi obránci a dvanácti útočníky je pětice nováčků. Za národní tým mezi dospělými do zápasu dosud nenastoupili gólmani Adam Brízgala (Kladno) s Janem Kavanem (Brno), zadák Tomáš Galvas (Liberec) a dvojice kladenských útočníků Jakub Konečný, Marcel Marcel.

Na úvod dlouhé přípravy oslovil Rulík hráče z domácích klubů, jimž už skončila sezona. Extraligový výběr doplňují tři krajánci: bek Jiří Ticháček a útočník Matyáš Kantner z finského klubu Kärpät Oulu a další forvard Daniel Voženílek ze švýcarského Zugu. Ticháček už byl v sezoně členem olympijského výběru.

Národní tým odehraje včetně dvou turnajů série Euro Hockey Tour celkem deset zápasů. Pro Rulíka pak bude šampionát rozlučkou s reprezentační střídačkou.

Nominace českých hokejistů na úvodní tréninkový kemp v Karlových Varech
PostHráčKlubZápasyGóly
BrankářAdam BrízgalaKladno0
BrankářJan KavanBrno0
BrankářPetr KváčaLiberec8
ObránceFilip KrálBrno110
ObránceJan ŠčotkaBrno571
ObránceLibor ZábranskýBrno371
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice90
ObránceTomáš GalvasLiberec00
ObránceMartin JandusKladno150
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav622
ObránceJiří TicháčekKärpät Oulu (FIN)340
ÚtočníkMatyáš FilipPlzeň50
ÚtočníkOndřej RohlíkPlzeň30
ÚtočníkKevin KlímaHradec Králové40
ÚtočníkRadovan PavlíkHradec Králové81
ÚtočníkJakub KonečnýKladno00
ÚtočníkMarcel MarcelKladno00
ÚtočníkJakub FlekBrno11128
ÚtočníkPetr FridrichOlomouc91
ÚtočníkFilip PřikrylČeské Budějovice61
ÚtočníkJaromír PytlíkLiberec51
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu (FIN)110
ÚtočníkDaniel VoženílekZug (SUI)489
