Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Na ledě tréninkové haly Mattoni Areny, na jejíž hlavní ploše se už chystali aktéři ke třetímu duelu semifinálové série extraligy mezi Karlovými Vary a Třincem, strávil Rulíkův výběr přibližně hodinu a čtvrt.
Mezi triem brankářů, osmi obránci a dvanácti útočníky je pětice nováčků. Za národní tým mezi dospělými do zápasu dosud nenastoupili gólmani Adam Brízgala (Kladno) s Janem Kavanem (Brno), zadák Tomáš Galvas (Liberec) a dvojice kladenských útočníků Jakub Konečný, Marcel Marcel.
Na úvod dlouhé přípravy oslovil Rulík hráče z domácích klubů, jimž už skončila sezona. Extraligový výběr doplňují tři krajánci: bek Jiří Ticháček a útočník Matyáš Kantner z finského klubu Kärpät Oulu a další forvard Daniel Voženílek ze švýcarského Zugu. Ticháček už byl v sezoně členem olympijského výběru.
Národní tým odehraje včetně dvou turnajů série Euro Hockey Tour celkem deset zápasů. Pro Rulíka pak bude šampionát rozlučkou s reprezentační střídačkou.
|Post
|Hráč
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankář
|Adam Brízgala
|Kladno
|0
|–
|Brankář
|Jan Kavan
|Brno
|0
|–
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|8
|–
|Obránce
|Filip Král
|Brno
|11
|0
|Obránce
|Jan Ščotka
|Brno
|57
|1
|Obránce
|Libor Zábranský
|Brno
|37
|1
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|9
|0
|Obránce
|Tomáš Galvas
|Liberec
|0
|0
|Obránce
|Martin Jandus
|Kladno
|15
|0
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|62
|2
|Obránce
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (FIN)
|34
|0
|Útočník
|Matyáš Filip
|Plzeň
|5
|0
|Útočník
|Ondřej Rohlík
|Plzeň
|3
|0
|Útočník
|Kevin Klíma
|Hradec Králové
|4
|0
|Útočník
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|8
|1
|Útočník
|Jakub Konečný
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Marcel Marcel
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Jakub Flek
|Brno
|111
|28
|Útočník
|Petr Fridrich
|Olomouc
|9
|1
|Útočník
|Filip Přikryl
|České Budějovice
|6
|1
|Útočník
|Jaromír Pytlík
|Liberec
|5
|1
|Útočník
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (FIN)
|11
|0
|Útočník
|Daniel Voženílek
|Zug (SUI)
|48
|9