Výběr kapitána Tomáše Berdycha vypadl v letošním ročníku v semifinále, v pátek Češi prohráli v Boloni s domácí Itálií 1:2 na zápasy. Předtím porazili ve čtvrtfinále Kanadu 2:0 a dříve v kvalifikaci zdolali USA 3:2 a Švédsko 3:1.
Češi byli při losu třetí nasazení. S Norskem se utkají poprvé. Dodatečný los jim přisoudil také domácí prostředí. „Za mě převládá spokojenost a dobrý pocit,“ řekl v nahrávce pro média Berdych. „Norsko se dá a hrát doma je skvělé. Moc se na to těším. Všechny zápasy, které jsme doma odehráli, si lidé pamatují a atmosféra byla vždy skvělá,“ uvedl Berdych.
Dějiště utkání zatím není určeno. „Díky dnešnímu losu můžeme připravit pro hráče i fanoušky třetí únorový kvalifikační zápas v řadě na domácí půdě a společně se těšit na krásný zápas. Konkrétní místo oznámíme po uzavření dohody,“ řekl předseda tenisového svazu Petr Pála.
Duely 2. kola kvalifikace Davis Cupu se uskuteční od 17. do 19. září. V případě postupu by Češi hráli s Nizozemskem, nebo Brazílií venku. „Brazílii jsem nechtěl do prvního kola, což se povedlo. Tím, jak vypadá program, tak létat z Austrálie do Brazílie by bylo asi to nejhorší, co by nás mohlo čekat. Uvidíme, jak se s tím poperou Holanďani, které to čeká. Nás by to když tak čekalo po US Open, takže by člověk zůstával v podobném časovém pásmu,“ uvedl Berdych.
Jako hlavní hvězda norského týmu se nabízí trojnásobný grandslamový finalista Casper Ruud, kterému ve světovém žebříčku patří 18. místo. Dvojkou by mohl být dvacetiletý Nicolai Budkov Kjaer, který je v tuto chvíli na 172. příčce. Další norský hráč Viktor Durasovic figuruje až na 532. místě.
„Vnímám Nory, že to není soupeř jako bylo vloni Švédsko, kdy jsme byli naprosto jasní favorité a nebyl tam za ně žádný top hráč. Norové mají Ruuda, který byl dlouho v desítce. Teď z ní sice vypadl, ale pořád je to hráč, který může být velice nepříjemný,“ řekl Berdych. „Na druhou stranu budeme doma a budeme mít možnost si volit rychlý povrch, což není něco, co by mu vyhovovalo. Také jsou otazníky, jestli po Australian Open vůbec přijede. Pokud by se někomu z kluků nepodařilo udělat bod přes něj, tak přes druhého hráče a debl by mohla být ta cesta,“ dodal.
Češi by se mohli opět opírat o 14. hráče světa Jiřího Lehečku nebo o příčku níže postaveného Jakuba Menšíka. Součástí týmu kapitána Tomáše Berdycha na finálovém turnaji v Boloni byli také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Příští ročník Davis Cupu se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se v září uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast domácí Itálie.
Los prvního kola kvalifikace Davis Cupu
5. - 7. února
Česko - Norsko