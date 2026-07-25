Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

Teplice v závěru minulé sezony ve skupině o záchranu vyhrály čtyři zápasy za sebou. Po letní přestávce přidaly do série pátý.
V teplické základní sestavě se objevily dvě letní posily, na straně Bohemians tři. A právě jedna z nových tváří Almási zaznamenal hlavou po několika sekundách hry první střelecký pokus, gólman Trmal byl připravený.
Domácí byli výrazně aktivnější, nápaditě kombinovali a ve 20. minutě šli do vedení. Pohlednou akci zakončil Riznič střelou, kterou brankář Frühwald vyrazil pouze k dorážejícímu Pulkrabovi. Jeho gól byl úplně první v novém ligovém ročníku, jelikož v obou souběžně hraných utkáních byl stav stále 0:0.
Bohemians mohli srovnat krátce po změně stran, Matoušek zpoza vápna napálil břevno. V 55. minutě tak udeřilo na druhé straně. Fortelný završil svůj vynikající výkon přihrávkou skrz pokutové území na Pulkraba, jenž na zadní tyči zakončil. Devětadvacetiletý útočník zaznamenal 50. zásah v české nejvyšší soutěži.
Vzápětí Frühwald konečky prstů vytěsnil obstřel Marcela Čermáka. V 67. minutě se prosadili i hosté. Na Havlův centr z levé strany si naběhl Almási a hlavou vstřelil premiérovou soutěžní branku v novém působišti. Teplice v součtu s pěti přípravnými zápasy inkasovaly po sedmi duelech.
Pražané se nadechovali k závěrečnému náporu, snahu jim ale brzy zhatil další gól v jejich síti. Obránci hostů podcenili vysoký míč, kterého se zmocnil Auta a střelou na přední tyč překvapil Frühwalda. Nigerijský útočník se trefil i před rokem při domácím vítězství 3:0 nad Bohemians.
20. M. Pulkrab, 55. M. Pulkrab, 82. J. Auta
67. L. Almási
M. Trmal - M. Riznič (61. I. Hopi), D. Večerka (77. L. Takács), O. Vientiess, M. Bílek - M. Radosta, L. Mareček, J. Fortelný, M. Čermák (87. M. Náprstek) - M. Pulkrab (87. D. Mareček), L. Krejčí (77. J. Auta)
T. Frühwald - J. Kovařík (62. D. Vala), D. Heidenreich (62. J. Vondra), D. Lischka, M. Havel - V. Pilař (81. M. Banda), J. Matoušek (81. Š. Černý), B. Sakala, V. Smrž (69. V. Zeman), A. Čermák - L. Almási
J. Švanda, K. Lichtenberg, M. Kozák, M. Náprstek, J. Auta, D. Mareček, P. Kodeš, L. Takács, J. Jakubko, I. Hopi, D. Taraduda
17. M. Radosta, 64. I. Hopi
52. M. Havel
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