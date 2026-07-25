Teplice - Bohemians 3:1, domácí navázali na závěr jara, dva góly dal Pulkrab

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  18:57
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Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians.

Matěj Pulkrab slaví se spoluhráči z Teplic gól proti Bohemians. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Benson Sakala (Bohemians) bojuje o míč v utkání proti Teplicím.
Obránce Bohemians David Lischka v hlavičkovém souboji v utkání proti Teplicím.
Teplický útočník Matěj Pulkrab střílí úvodní gól proti Bohemians.
Tepličtí fotbalisté slaví ve 20. minutě gól Matěje Pulkraba v utkání proti...
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Tepličtí fotbalisté navázali na závěr uplynulé sezoně. V úvodním kole nového ročníku zdolali Bohemians 3:1, když dvě branky dal Pulkrab. Třetí vstřelil v závěru Auta, čímž umrtvil naději Bohemians, za které pár minut před tím snížil Almási, posila z Ostravy.

Teplice v závěru minulé sezony ve skupině o záchranu vyhrály čtyři zápasy za sebou. Po letní přestávce přidaly do série pátý.

V teplické základní sestavě se objevily dvě letní posily, na straně Bohemians tři. A právě jedna z nových tváří Almási zaznamenal hlavou po několika sekundách hry první střelecký pokus, gólman Trmal byl připravený.

Domácí byli výrazně aktivnější, nápaditě kombinovali a ve 20. minutě šli do vedení. Pohlednou akci zakončil Riznič střelou, kterou brankář Frühwald vyrazil pouze k dorážejícímu Pulkrabovi. Jeho gól byl úplně první v novém ligovém ročníku, jelikož v obou souběžně hraných utkáních byl stav stále 0:0.

Bohemians mohli srovnat krátce po změně stran, Matoušek zpoza vápna napálil břevno. V 55. minutě tak udeřilo na druhé straně. Fortelný završil svůj vynikající výkon přihrávkou skrz pokutové území na Pulkraba, jenž na zadní tyči zakončil. Devětadvacetiletý útočník zaznamenal 50. zásah v české nejvyšší soutěži.

Vzápětí Frühwald konečky prstů vytěsnil obstřel Marcela Čermáka. V 67. minutě se prosadili i hosté. Na Havlův centr z levé strany si naběhl Almási a hlavou vstřelil premiérovou soutěžní branku v novém působišti. Teplice v součtu s pěti přípravnými zápasy inkasovaly po sedmi duelech.

Pražané se nadechovali k závěrečnému náporu, snahu jim ale brzy zhatil další gól v jejich síti. Obránci hostů podcenili vysoký míč, kterého se zmocnil Auta a střelou na přední tyč překvapil Frühwalda. Nigerijský útočník se trefil i před rokem při domácím vítězství 3:0 nad Bohemians.

Chance Liga 2026/2027
25. 7. 2026 17:00
Konec zápasu
Teplice : Bohemians 3 : 1
(1 : 0)
Góly:
20. M. Pulkrab, 55. M. Pulkrab, 82. J. Auta
Góly:
67. L. Almási
Sestavy:
M. Trmal - M. Riznič (61. I. Hopi), D. Večerka (77. L. Takács), O. Vientiess, M. Bílek - M. Radosta, L. Mareček, J. Fortelný, M. Čermák (87. M. Náprstek) - M. Pulkrab (87. D. Mareček), L. Krejčí (77. J. Auta)
Sestavy:
T. Frühwald - J. Kovařík (62. D. Vala), D. Heidenreich (62. J. Vondra), D. Lischka, M. Havel - V. Pilař (81. M. Banda), J. Matoušek (81. Š. Černý), B. Sakala, V. Smrž (69. V. Zeman), A. Čermák - L. Almási
Náhradníci:
J. Švanda, K. Lichtenberg, M. Kozák, M. Náprstek, J. Auta, D. Mareček, P. Kodeš, L. Takács, J. Jakubko, I. Hopi, D. Taraduda
Náhradníci:
M. Kadlec, V. Zeman, Š. Černý, O. Mikuda, J. Šiman, J. Vondra, D. Vala, M. Reichl, M. Šurýn, P. Mirvald, M. Banda
Žluté karty:
17. M. Radosta, 64. I. Hopi
Žluté karty:
52. M. Havel

Počet diváků: 5 095 (28 % z kapacity 18 221)

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