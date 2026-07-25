Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Balon do sítě v závěru dostal i podruhé, jenže rozhodčí Jan Beneš ihned signalizoval, že trefě předcházel ofsajd. Podle sudích ještě před Mercadovou dorážkou tečoval balon Ryneš, který do vápna rovněž nabíhal.
Těžko říct, jestli by druhý hostující gól ještě něco změnil.
„Hodně špatný výkon, měli jsme bránit mnohem lépe,“ líčil sparťanský trenér Brian Priske před kamerami Oneplay Sport. „Nebyli jsme kreativní, ve druhé půli už to bylo trochu lepší, ale na poměry Sparty je to prostě málo. Když bráníte takhle, nic jiného si nezasloužíte.“
Od vicemistra to bylo celkově zoufale málo. Domácí měli šancí klidně na víc gólů, jenže často naráželi na brankáře Surovčíka. Ten měl máslo na hlavě jen u třetí trefy, kde si dával přednost s obráncem Zeleným a nakonec nechali na zadní tyči hlavičkovat osamoceného Ezeha.
Chance liga = EMOCE 🤩🔥 pic.twitter.com/SR5RuVHFGR— Chance Liga (@chanceliga) July 25, 2026
Ten završil velký den na stadionu na Srbské a radostně si skočil hvězdu i salto vzad, mezitím ze stran trávníku šlehaly ohně a radoval se i nový zbrojovácký maskot Lužan, který se před sezonou vynořil z útrob chátrajícího stadionu za Lužánkami.
I on sledoval, jak Zbrojovka po tříletém čekání na ligu rovnou při návratu porazila Spartu.
„Lepší scénář bych nevymyslel. Plný dům a takové vítězství, je to skvělé,“ zářil domácí kouč Martin Svědík v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Sparta sice od začátku sice držela míč a kontrolovala tempo, jenže vzadu nechávala velké díry.
Živý, dravý a nespoutaný nováček hrozil hlavně z protiútoků, které sparťanská záložní řada v úvodu nezvládala zachytávat. Mezi obránci a záložníky nechávala mezery, čehož útočníci Ezeh s Vašulínem tuze rádi využili.
Právě Vašulín měl velkou šanci už na začátku, ale jeho střelu ještě vyrazil Surovčík, ten zasahoval i kolem dvacáté minuty, když konečky prstů vyškrábl ránu Vachouška na roh.
Brejk jako z učebnice 📖🔥 pic.twitter.com/dTwrXw01d0— Chance Liga (@chanceliga) July 25, 2026
Když pak sparťané rozehrávali útočnou standardku, úplně pokazili návrat. Vzadu zůstali jen Karabec s Irvingem, který přímý kop kopal. Sochůrek pak na vápně nezvládl zachytit míč a Vachoušek s Vašulínem pádili kupředu.
Vašulín zpracoval skvělou průnikovou přihrávku a ještě na vlastní polovině utíkal sám s náskokem. Ve vápně pak prostřelil Surovčíka mezi nohy a utíkal se radovat. Sparta mohla inkasovat klidně víckrát, ale další závary ve vápně ještě v první půli uhlídala.
Než do druhého poločasu vyběhli úplně jiní hosté. Stačilo, aby sparťané začali kmitat.
Začalo to už tím, když zleva postupoval sám Mercado a přízemní ranou jen o metr minul vzdálenější tyč. Záhy si troufl na individuální akci Karabec, posunul si balon na levačku a technickou střelou mířící do šibenice trefil jen tyč.
A podobně pokračoval dál.
Za chvíli si obletovaný záložník s desítkou na zádech stoupl k rohovému kopu a byl úspěšný.
Centr posadil na hlavu Ševínského na přední tyči a lehká teč ho poslala až k Mercadovi, který se sám před bránou nemýlil a balon dorazil.
Vstup do druhého poločasu v podání Sparty 🔝🔥 pic.twitter.com/3MR38isZyn— Chance Liga (@chanceliga) July 25, 2026
Vyrovnáno.
Po hodině hry pálil bez přípravy z dálky Haraslín a jen těsně minul bránu gólmana Hrdiny, který před chvílí po vzoru svého jména neohroženě padl pod nohy Kuchtovi.
Role se úplně otočily. Ale jen na chvíli.
Nerozhodný stav vydržel jen patnáct minut, než Zbrojovka natáhla roh až na zadní tyč, kde vrátil balon do ohně Vedral přímo před Vachouška, jenž ho dorazil do sítě.
Dvaadvacetiletý brněnský útočník v minulé druholigové sezoně nasázel jedenáct gólů a proti Spartě se v nejvyšší soutěži uvedl rovnou bilancí 1+1. I on zařídil, že domácí porazili Spartu po dlouhých devíti letech.
Hostům nepomohly ani šance v závěru, Karabec znovu trefil břevno a z následného přímého kopu bránu minul.
34. D. Vašulín, 65. T. Vachoušek, 81. L. Ezeh
50. J. Mercado
A. Hrdina - A. Dante, F. Vedral, Kaká, J. Klíma - L. Penxa (64. A. Vaníček), L. Saal (64. J. Janetzký), P. Čavoš (80. J. Zmrhal), T. Vachoušek (72. E. Hunal) - L. Ezeh, D. Vašulín (80. O. Velich)
J. Surovčík - P. Kadeřábek (82. M. Suchomel), A. Ševínský, J. Zelený, J. Mercado - H. Sochůrek (72. D. Hollý), A. Irving, A. Karabec, J. Alcócer (67. M. Ryneš), L. Haraslín (82. G. Kuol) - J. Kuchta (67. M. Vojta)
P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, P. Žitný, J. Zmrhal, D. Sváček, A. Vaníček, O. Velich, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
M. Suchomel, A. Sörensen, G. Kuol, M. Ryneš, M. Vojta, D. Hollý, S. Eneme, K. Hegyi, S. Zajac, S. Pech, J. Grimaldo
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