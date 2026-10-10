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ONLINE: Bohemians - Baník 1:0, domácí ve vedení, trefil se Čermák

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  18:10aktualizováno  18:27
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Momentka ze zápasu fotbalového poháru MOL Cupu Kladno - Baník Ostrava | foto: Kamaryt MichalČTK

Tři porážky a jedna remíza, to je bilance fotbalistů Baníku Ostrava v posledních čtyřech kolech Chance Ligy. Přerušit nelichotivou sérii chtějí na půdě Bohemians. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Baník, jenž je aktuálně jedenáctý, se na restart soutěže po reprezentační přestávce naladil postupem přes Kladno v 3. kole poháru – i tam se ale nadřel a postoupil až gólem Jurečky ze závěru prodloužení.

Bohemians, kteří mají o bod méně než Baník, také hráli během přestávky utkání MOL Cupu – se Vsetínem si poradili jasně 5:0.

Chance Liga 2026/2027
10. 10. 2026 18:00
Zápas probíhá
Bohemians : Ostrava 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
26. A. Čermák
Góly:
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - R. Květ, L. Krobot, L. Almási
Sestavy:
M. Jedlička - R. Nogha, M. Frydrych, J. Míček - D. Holzer, J. Boula, D. Planka, A. Bewene - F. Šancl, V. Škrkoň, V. Jurečka
Náhradníci:
V. Pilař, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, J. Kovařík, M. Reichl, P. Kareem, Š. Černý, O. Mikuda, S. Obinaja, M. Banda
Náhradníci:
F. Kubala, V. Budinský, M. Chaluš, M. Kohút, A. Traoré, A. Musák, D. Gilbert, M. Kmeť, R. Smith
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