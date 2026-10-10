ONLINE: Hradec Králové - Artis 1:1, hosté po půlhodině srovnávají, gól dává Alegue

Hradec je aktuálně devátý, na nejlepší šestku však ztrácí pouhé dva body. Před reprezentační přestávkou si mohl polepšit, ale nestačil na Teplice (0:2).
Naproti tomu Artis je s pěti body ve spodku tabulky, naposledy však uhrál překvapivou remízu 0:0 s Libercem.
Hradec Kr. : Artis Brno 1 : 1
(1 : 1)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Trubač - T. Slončík, O. Mihálik, T. Čvančara
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Trubač - T. Slončík, O. Mihálik, T. Čvančara
Sestavy:
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, E. Fully - S. Boháč, A. Labík, A. Alégué, Q. Adediran, Y. Sanyang (10. D. Preisler) - E. Ndiaye
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, E. Fully - S. Boháč, A. Labík, A. Alégué, Q. Adediran, Y. Sanyang (10. D. Preisler) - E. Ndiaye
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Náhradníci:
P. Vízek, A. Umar, Š. Ponikelský, D. Ludvíček, M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, T. Petrášek, M. Vágner, F. Mielke, R. Abajas
P. Vízek, A. Umar, Š. Ponikelský, D. Ludvíček, M. Valenta, J. Chvátal, A. Vlkanova, T. Petrášek, M. Vágner, F. Mielke, R. Abajas
Náhradníci:
A. Petrák, M. Jeřábek, I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, D. Preisler, M. Pospíšil, Š. Harazim, J. Borek, A. Carlén, D. Sarapata
A. Petrák, M. Jeřábek, I. Fomba, V. Perišič, S. Komljenovic, D. Preisler, M. Pospíšil, Š. Harazim, J. Borek, A. Carlén, D. Sarapata