ONLINE: Slavia - Dukla 1:0, Chorý při ligovém návratu skóruje. Hraje i Cham

Slavia minulý týden nezvládla utkání v Liberci (1:1) a pustila zpátky na první místo Spartu, na níž teď ztrácí bod. Minimálně do soboty, kdy Sparta vyzve Baník, se tak může posunout zpátky do čela. Už příští neděli je pak na programu derby pražských S.
Ještě předtím ale musí Slavia zvládnout jiný pražský souboj. Do utkání s Duklou nasadil trenér Trpišovský následující sestavu: Markovič – Douděra, Chaloupek, Zima, Zmrzlý – Oscar, Zafeiris – Kušej, Cham, Provod – Chorý.
Kvůli nemoci chybí brankářská jednička Staněk, kterého zastoupí Markovič. Po trestu za červenou kartu se do sestavy v ligovém utkání vrací Chorý, poprvé v základu hraje letní akvizice Cham. Oproti utkání v Liberci také kouč prostřídal oba kraje obrany – místo Mbodjiho s Hašiokou nastoupí Douděra a Zmrzlý.
Dukla se zatím prezentuje pod novým koučem Holoubkem sympatickými výkony, přesto se však pohybuje ve spodních patrech tabulky. Aktuálně je se sedmi body dvanáctá a naposledy vyhrála v půlce srpna nad Plzní (2:0).
Když se oba týmy utkaly naposledy, utkání skončilo bezbrankovou remízou.
