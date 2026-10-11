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ONLINE: Liberec - Slovácko 0:1, domácí favority překvapuje střelou Havlík

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  13:37aktualizováno  13:38
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Liberecký Lukáš Mašek se přetahuje o míč s Jocelinem Behiratchem ze Slovácka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté libereckého Slovanu by rádi navázali na úspěšný start sezony, po třítýdenní reprezentační pauze se vrací do české nejvyšší soutěže na druhém místě. Doma v desátém kole hostí předposlední Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Liberec od začátku ligové soutěže prohrál pouze jednou, a to na začátku srpna. Od té doby pod novým koučem Branislavem Fodrekem jede na vlně.

Během reprezentační přestávky sehrál přípravný zápas s polským Slaskem Vratislav a porazil ho 3:0. V lize naposledy remizoval 0:0 na Artisu.

Slovácko potřebuje po pauze zabrat, v lize je předposlední a stále v ní čeká na první vítězství.

Chance Liga 2026/2027
11. 10. 2026 13:00
Zápas probíhá
Liberec : Slovácko 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
14. M. Havlík
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, J. Bořil, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, F. Faye, V. Baboula - V. Kušej, L. Mašek
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
Náhradníci:
L. Pešl, P. Juliš, M. Mikulenka, P. Dulay, A. Basiladze, P. Hodouš, J. Mikula, V. Stránský, D. Rus, M. Lexa
Náhradníci:
T. Král, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Halouska, P. Juroška, L. Prior
Žluté karty:
Žluté karty:
26. A. Stojčevski, 39. J. Behiratche
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