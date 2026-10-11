ONLINE: Liberec - Slovácko 0:1, domácí favority překvapuje střelou Havlík

Liberec od začátku ligové soutěže prohrál pouze jednou, a to na začátku srpna. Od té doby pod novým koučem Branislavem Fodrekem jede na vlně.
Během reprezentační přestávky sehrál přípravný zápas s polským Slaskem Vratislav a porazil ho 3:0. V lize naposledy remizoval 0:0 na Artisu.
Slovácko potřebuje po pauze zabrat, v lize je předposlední a stále v ní čeká na první vítězství.
Góly:
Góly:
14. M. Havlík
14. M. Havlík
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, J. Bořil, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, F. Faye, V. Baboula - V. Kušej, L. Mašek
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, J. Bořil, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, F. Faye, V. Baboula - V. Kušej, L. Mašek
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
Náhradníci:
L. Pešl, P. Juliš, M. Mikulenka, P. Dulay, A. Basiladze, P. Hodouš, J. Mikula, V. Stránský, D. Rus, M. Lexa
L. Pešl, P. Juliš, M. Mikulenka, P. Dulay, A. Basiladze, P. Hodouš, J. Mikula, V. Stránský, D. Rus, M. Lexa
Náhradníci:
T. Král, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Halouska, P. Juroška, L. Prior
T. Král, A. Dolžnikov, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, P. Halouska, P. Juroška, L. Prior
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Žluté karty:
Žluté karty:
26. A. Stojčevski, 39. J. Behiratche
26. A. Stojčevski, 39. J. Behiratche