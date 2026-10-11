ONLINE: Sparta - Pardubice, domácí bez kapitána. Hrají Singhateh či Sochůrek

Sparta se zatím v lize nachází uprostřed tabulky, což je po devíti kolech neuspokojivý výsledek. Proti Pardubicím je však jednoznačným favoritem.
Chybí jí však zraněný kapitán Adam Karabec, jenž předčasně opustil reprezentační sraz, podobně jako levý bek Matěj Ryneš.
Sparťanský kouč Brian Priske tak do zápasu vybral následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Vydra, Sochůrek, Macek – Mercado, Brunes, Singhateh.
Domácí před začátkem reprezentační přestávky vyhráli čtyři zápasy v řadě, první část ročníku ukončili vítězstvím 3:0 v Olomouci.
Hosté se proti tristnímu začátku sezony rovněž zlepšili, v září vyhráli třikrát v řadě a zvládli i přípravné utkání se Žižkovem (4:1). Když naposledy Pardubice hrály na Letné, přichystaly překvapení v podobě vítězství 4:2.
J. Surovčík - K. Hoever, T. Guddal, J. Zelený, M. Suchomel - P. Vydra, H. Sochůrek, R. Macek - J. Mercado, J. Brunes, E. Singhateh
V. Neuman - D. Krčík, D. Halinský, M. Icha - E. Godwin, M. Hlavatý, G. Botos, T. Boledovič - A. Tanko, E. Samuel, V. Drchal
P. Kadeřábek, M. Jurásek, A. Ševínský, S. Eneme, J. Grimaldo, A. Irving, S. Mannsverk, M. Vojta, S. Zajac, V. Vitályos, K. Hegyi
J. Šerák, J. Trédl, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, R. Mahuta, T. Jelínek, R. Saarma, M. Reil, J. Zima