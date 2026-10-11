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ONLINE: Sparta - Pardubice, domácí bez kapitána. Hrají Singhateh či Sochůrek

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  17:29aktualizováno  17:29
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Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparťanští fotbalisté po třech týdnech hrají soutěžní utkání. V desátém kole české nejvyšší soutěže hostí Pardubice a rádi by navázali na zlepšenou formu ze závěru úvodní části sezony. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Sparta se zatím v lize nachází uprostřed tabulky, což je po devíti kolech neuspokojivý výsledek. Proti Pardubicím je však jednoznačným favoritem.

Chybí jí však zraněný kapitán Adam Karabec, jenž předčasně opustil reprezentační sraz, podobně jako levý bek Matěj Ryneš.

Sparťanský kouč Brian Priske tak do zápasu vybral následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Vydra, Sochůrek, Macek – Mercado, Brunes, Singhateh.

Domácí před začátkem reprezentační přestávky vyhráli čtyři zápasy v řadě, první část ročníku ukončili vítězstvím 3:0 v Olomouci.

Hosté se proti tristnímu začátku sezony rovněž zlepšili, v září vyhráli třikrát v řadě a zvládli i přípravné utkání se Žižkovem (4:1). Když naposledy Pardubice hrály na Letné, přichystaly překvapení v podobě vítězství 4:2.

Chance Liga 2026/2027
11. 10. 2026 18:00
Sparta : Pardubice
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Sestavy:
J. Surovčík - K. Hoever, T. Guddal, J. Zelený, M. Suchomel - P. Vydra, H. Sochůrek, R. Macek - J. Mercado, J. Brunes, E. Singhateh
Sestavy:
V. Neuman - D. Krčík, D. Halinský, M. Icha - E. Godwin, M. Hlavatý, G. Botos, T. Boledovič - A. Tanko, E. Samuel, V. Drchal
Náhradníci:
P. Kadeřábek, M. Jurásek, A. Ševínský, S. Eneme, J. Grimaldo, A. Irving, S. Mannsverk, M. Vojta, S. Zajac, V. Vitályos, K. Hegyi
Náhradníci:
J. Šerák, J. Trédl, D. Smékal, K. Vinicius, J. Noslin, R. Mahuta, T. Jelínek, R. Saarma, M. Reil, J. Zima
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