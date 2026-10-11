ONLINE: Teplice - Olomouc 0:1. Třetí minuta a skóre otevírá hostující Ghali

Teplice si během reprezentační přestávky v přípravném zápase poradily 2:0 s německými Drážďany, předtím stejným výsledkem zvítězily v domácím poháru v Hradci Králové.
Sigma naopak před pauzou padla doma vysoko 0:3 se Spartou a ráda by v lize znovu bodovala. V přípravě si smlsla na slovenské Žilině 4:0.
Jak se oba týmy popasují s restartem nejvyšší soutěže?
Góly:
Góly:
3. A. Ghali
3. A. Ghali
Sestavy:
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - J. Auta, T. Zlatohlávek
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - J. Auta, T. Zlatohlávek
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Náhradníci:
M. Kozák, K. Lichtenberg, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi, L. Krejčí, L. Takács, D. Mareček, J. Harušťák, J. Švanda, R. Jukl
M. Kozák, K. Lichtenberg, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi, L. Krejčí, L. Takács, D. Mareček, J. Harušťák, J. Švanda, R. Jukl
Náhradníci:
J. Šíp, F. Slavíček, H. Mikaelsson, J. Dembe, J. Kliment, M. Hruška, T. Huk, M. Hadaš, J. Spáčil
J. Šíp, F. Slavíček, H. Mikaelsson, J. Dembe, J. Kliment, M. Hruška, T. Huk, M. Hadaš, J. Spáčil