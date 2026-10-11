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ONLINE: Teplice - Olomouc 0:1. Třetí minuta a skóre otevírá hostující Ghali

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  15:28aktualizováno  15:28
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Olomoucký záložník Abdoulaye Sylla se snaží získat míč od Matěje Radosty. | foto: ČTK

Oba mají po šestnácti bodech a pyšní se v elitní šestce. Do desátého kola fotbalové Chance Ligy vstupují s vyrovnanou bilancí. Výhodu domácího hřiště však proti olomoucké Sigmě mají severočeské Teplice. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Teplice si během reprezentační přestávky v přípravném zápase poradily 2:0 s německými Drážďany, předtím stejným výsledkem zvítězily v domácím poháru v Hradci Králové.

Sigma naopak před pauzou padla doma vysoko 0:3 se Spartou a ráda by v lize znovu bodovala. V přípravě si smlsla na slovenské Žilině 4:0.

Jak se oba týmy popasují s restartem nejvyšší soutěže?

Chance Liga 2026/2027
11. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Teplice : Olomouc 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
3. A. Ghali
Sestavy:
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - J. Auta, T. Zlatohlávek
Sestavy:
J. Koutný - L. Borges, A. Sylla, L. Lurvink, M. Malý - M. Beran, M. Soldo, D. Tkáč, A. Ghali, D. Janošek - V. Sejk
Náhradníci:
M. Kozák, K. Lichtenberg, A. Badamosi, J. Jakubko, I. Hopi, L. Krejčí, L. Takács, D. Mareček, J. Harušťák, J. Švanda, R. Jukl
Náhradníci:
J. Šíp, F. Slavíček, H. Mikaelsson, J. Dembe, J. Kliment, M. Hruška, T. Huk, M. Hadaš, J. Spáčil
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