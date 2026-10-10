ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 2:0, domácí navyšují vedení, trefuje se Prigič

Plzeň je aktuálně desátá, ale před reprezentační přestávkou sahala po remíze na Slavii, nakonec ale prohrála po gólu Tomáše Chorého z opakované penalty v samotném závěru.
To Mladá Boleslav je aktuálně třetí, a navíc má o zápas méně – dohrávka s Bohemians ji čeká v týdnu.
Jak si předtím povede proti Plzni?
Plzeň : Ml. Boleslav 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
3. C. Kabongo, 21. S. Pirgič
3. C. Kabongo, 21. S. Pirgič
Góly:
Sestavy:
D. Ťapaj - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, T. Pališčák - S. Pirgič, P. Hrošovský, A. Memič, J. Panoš, A. Sojka - C. Kabongo
D. Ťapaj - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, T. Pališčák - S. Pirgič, P. Hrošovský, A. Memič, J. Panoš, A. Sojka - C. Kabongo
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
J. Floder - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
C. Souaré, V. Baier, P. Adu, D. Vavro, L. Červ, T. Ladra, K. Spáčil, D. Višinský, S. Lawal, B. Faal
C. Souaré, V. Baier, P. Adu, D. Vavro, L. Červ, T. Ladra, K. Spáčil, D. Višinský, S. Lawal, B. Faal
Náhradníci:
M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, V. Vorel, D. Donát, S. Grygar
M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák, V. Vorel, D. Donát, S. Grygar
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Žluté karty:
13. T. Pališčák, 23. A. Gabriel
13. T. Pališčák, 23. A. Gabriel
Žluté karty:
32. S. John
32. S. John