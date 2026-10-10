ONLINE: Zbrojovka - Jablonec 0:0, hosté chtějí svého soupeře přeskočit v tabulce

Zbrojovka zatím prožívá skvělý návrat do první ligy, byť z posledních tří utkání dvakrát prohrála. Pořád se však drží v nejlepší šestce.
Přeskočit ji chce Jablonec, který ale z posledních šesti ligových utkání vyhrál jediné a naposledy překvapivě pouze remizoval 1:1 s posledním Zlínem.
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, J. Pokorný, Kaká - L. Penxa, P. Čavoš, J. Zmrhal, A. Dante - A. Vaníček, D. Vašulín, A. Soliu
A. Hrdina - J. Klíma, J. Pokorný, Kaká - L. Penxa, P. Čavoš, J. Zmrhal, A. Dante - A. Vaníček, D. Vašulín, A. Soliu
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, N. Tekijaški - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - D. Hollý, L. Jawo, G. Kuol
J. Hanuš - M. Cedidla, D. Pavlovič, N. Tekijaški - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, E. Sobol - D. Hollý, L. Jawo, G. Kuol
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Náhradníci:
M. Rymarenko, O. Prodělal, L. Ezeh, B. Kanakimana, Š. Langer, E. Hunal, T. Vachoušek, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, F. Vedral
M. Rymarenko, O. Prodělal, L. Ezeh, B. Kanakimana, Š. Langer, E. Hunal, T. Vachoušek, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, F. Vedral
Náhradníci:
H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka, N. Okeke, J. Chramosta, F. Vecheta, A. Růsek, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar
H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka, N. Okeke, J. Chramosta, F. Vecheta, A. Růsek, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar