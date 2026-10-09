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ONLINE: Zlín - Slavia, v základu Chorý i Provod. Hrají také Zima či Suleiman

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  17:12aktualizováno  17:12
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Slávisté Provod (vlevo) a Chorý se radují ze vstřelené branky. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Po reprezentační přestávce je zpátky fotbalová Chance Liga. Desáté kolo startuje páteční předehrávkou Slavie proti Zlínu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia šla do reprezentační přestávky coby lídr tabulky s tříbodovým náskokem před Libercem. Od národního týmu se pak ale několik jejích hráčů odpojilo kvůli zranění.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Holeš, Vlček, Zima – Isife, Moses, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Chorý, Provod.

Zlín je momentálně v tabulce poslední, až v minulém kole získal svůj první bod, když remizoval 1:1 s Jabloncem.

Dokáže teď zaskočit favorita?

Chance Liga 2026/2027
9. 10. 2026 18:00
Zápas probíhá
Zlín : Slavia 0 : 0
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Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - O. Kukučka, D. Machalík, C. Nombil, M. Pišoja - J. Štefan, D. Šmiga
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, T. Vlček, D. Zima - S. Isife, D. Moses, W. Nowak, M. Suleiman - E. Ayaosi, T. Chorý, L. Provod
Náhradníci:
Š. Bachůrek, S. Petruta, S. Kanu, M. Cupák, M. Toure, F. Appiah, D. Grygera, J. Didiba, T. Ulbrich, T. Poznar, L. Bartošák
Náhradníci:
M. Konečný, A. N’Guessan, T. Diakité, D. Barčot, N. Domčak, M. Sadílek, M. Chytil, O. Kolář
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