ONLINE: Sparta - Slavia 0:1, trefil se Kušej, Rrahmaniho přímý kop končí na tyči

Pražské rivaly dělí v tabulce jediný bod. Před oba se mohl odpoledne dostat Jablonec, jenže v Olomouci selhal a prohrál 0:2.
Sparta jde do zápasu po přesvědčivé čtvrteční výhře nad Shamrockem v Konferenční lize (4:1), předtím zdolala Baník na jeho hřišti 3:0.
Pro derby zvolil trenér Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Preciado, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Mercado. Pouze na lavičce tak začíná uzdravený kapitán Lukáš Haraslín.
Slavia je dosud v domácí soutěži neporažená, ale její výkony budí rozpaky. V Lize mistrů nejprve doma přišla v závěru o vedení nad Bodö/Glimt (2:2), v úterý pak nestačila na Inter (0:3).
Minulý týden si poradila s Duklou 2:0 díky dvěma trefám navrátilce po trestu Chorého. Ten v sestavě nechybí ani tentokrát. Kouč Trpišovský sází na tato jména: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Bořil – Zafeiris, Oscar, Cham – Schranz, Chorý, Kušej.
Po více než měsíci se tak do sestavy vrací kapitán Bořil, kvůli kombinaci zdravotních problémů a nemoci naopak chybí brankář Staněk, kterého nahradí Markovič. K dispozici není ani Douděra, pouze na lavičce pak začíná Provod.
„Za posledních čtrnáct dní měl dvakrát problém, který se mu vrátil i během zápasu v Miláně. Po dohodě s Lukym jsme rozhodli, že půjde až do zápasu,“ vysvětlil kouč v televizním rozhovoru.
V uplynulé sezoně vždy derby vyhrál domácí tým. Na podzim a v nadstavbě Slavia (oba 2:1), na jaře pro změnu uspěla Sparta 2:0 po trefách Zeleného s Haraslínem.
Jak dopadne 315. derby? Sledujte v online reportáži.
15. V. Kušej
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, K. Kairinen, P. Vydra, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
J. Markovič - Š. Chaloupek, T. Vlček, D. Zima - I. Schranz, C. Zafeiris, M. Oscar, J. Bořil - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
S. Mannsverk, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, J. Martinec, L. Haraslín, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Zelený, L. Sadílek, J. Kuchta
Y. Mbodji, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Prekop, D. Moses, M. Sadílek, L. Vorlický, L. Provod, O. Kolář, O. Zmrzlý, M. Chytil
11. M. Oscar