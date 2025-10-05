ONLINE: Sparta - Slavia 0:1, trefil se Kušej, Rrahmaniho přímý kop končí na tyči

  18:23aktualizováno  19:01
Vrchol podzimní části fotbalové Chance Ligy je tady. Pražské derby s pořadovým číslem 315 uzavírá program 11. kola. Domácí Sparta hájí před Slavií první příčku v tabulce. Hosté vedou od 15. minuty zásluhou tečované střely Vasila Kušeje 1:0. I zbytek zápasu sledujte v podrobné online reportáži.
Slávisté Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z gólu v derby proti Spartě.

Slávisté Vasil Kušej a Christos Zafeiris se radují z gólu v derby proti Spartě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Základní sestava Sparty v derby proti Slavii
Choreo fanoušků Sparty v derby proti Slavii
Pyrotechnika fanoušků Slavie v derby proti Spartě
Sparťanští fotbalisté se radují z gólu proti Slavii. Trefa Albiona Rrrahmaniho...
12 fotografií

Pražské rivaly dělí v tabulce jediný bod. Před oba se mohl odpoledne dostat Jablonec, jenže v Olomouci selhal a prohrál 0:2.

Sparta jde do zápasu po přesvědčivé čtvrteční výhře nad Shamrockem v Konferenční lize (4:1), předtím zdolala Baník na jeho hřišti 3:0.

Pro derby zvolil trenér Priske následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Preciado, Vydra, Kairinen, Ryneš – Birmančevič, Rrahmani, Mercado. Pouze na lavičce tak začíná uzdravený kapitán Lukáš Haraslín.

Slavia je dosud v domácí soutěži neporažená, ale její výkony budí rozpaky. V Lize mistrů nejprve doma přišla v závěru o vedení nad Bodö/Glimt (2:2), v úterý pak nestačila na Inter (0:3).

Minulý týden si poradila s Duklou 2:0 díky dvěma trefám navrátilce po trestu Chorého. Ten v sestavě nechybí ani tentokrát. Kouč Trpišovský sází na tato jména: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Bořil – Zafeiris, Oscar, Cham – Schranz, Chorý, Kušej.

Po více než měsíci se tak do sestavy vrací kapitán Bořil, kvůli kombinaci zdravotních problémů a nemoci naopak chybí brankář Staněk, kterého nahradí Markovič. K dispozici není ani Douděra, pouze na lavičce pak začíná Provod.

„Za posledních čtrnáct dní měl dvakrát problém, který se mu vrátil i během zápasu v Miláně. Po dohodě s Lukym jsme rozhodli, že půjde až do zápasu,“ vysvětlil kouč v televizním rozhovoru.

V uplynulé sezoně vždy derby vyhrál domácí tým. Na podzim a v nadstavbě Slavia (oba 2:1), na jaře pro změnu uspěla Sparta 2:0 po trefách Zeleného s Haraslínem.

Jak dopadne 315. derby? Sledujte v online reportáži.

Chance Liga 2025/2026
5. 10. 2025 18:30
Zápas probíhá
Sparta : Slavia 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
15. V. Kušej
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, A. Sörensen - Á. Preciado, K. Kairinen, P. Vydra, M. Ryneš - V. Birmančevič, A. Rrahmani, J. Mercado
Sestavy:
J. Markovič - Š. Chaloupek, T. Vlček, D. Zima - I. Schranz, C. Zafeiris, M. Oscar, J. Bořil - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
Náhradníci:
S. Mannsverk, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, J. Martinec, L. Haraslín, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Zelený, L. Sadílek, J. Kuchta
Náhradníci:
Y. Mbodji, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Prekop, D. Moses, M. Sadílek, L. Vorlický, L. Provod, O. Kolář, O. Zmrzlý, M. Chytil
Žluté karty:
Žluté karty:
11. M. Oscar
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.