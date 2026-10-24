ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav 0:1, trefil se Šubert, sudí ruší penaltu pro domácí

Slavisté poprvé bodovali v rámci letošní Ligy mistrů. V tureckém Istanbulu odehráli náročné utkání a remizovali 2:2.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Mladé Boleslavi následující sestavu: Domčak – Isife, Holeš, N’Guessan, Kubiak – Diakité, Sadílek, Nowak – Ayaosi, Chytil, Provod.
Kromě dlouhodobých marodů a vykartovaného (a z kádru vyřazeného) Chorého schází také brankář Markovič, jehož zastoupí mladý Domčak, a také Kačor, autor branky na 2:2 s Fenerbahce.
Pražané v posledním prvoligovém zápase, který odehrávali kvůli červené kartě Tomáše Chorého v deseti, remizovali s Hradcem 0:0.
Mladá Boleslav po dvou nezdarech zabrala, když doma porazila Teplice 1:0. Venkovní utkání první ligy nevyhrála šestkrát za sebou.
16. M. Šubert
N. Domčak - S. Isife, T. Holeš, A. N’Guessan, O. Kubiak - W. Nowak, M. Sadílek, T. Diakité - L. Provod, E. Ayaosi, M. Chytil
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, D. Donát, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
T. Vlček, O. Kolář, D. Zima, D. Jurásek, M. Konečný, D. Moses, D. Šturm, M. Suleiman, A. Rezek
J. Floder, D. Pech, S. Grygar, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Zachoval, M. Havran, J. Harušťák