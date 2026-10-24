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ONLINE: Slavia - Mladá Boleslav 0:1, trefil se Šubert, sudí ruší penaltu pro domácí

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  18:25aktualizováno  18:47
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Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví se spoluhráči gól v utkání proti Slavii. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slávista Oskar Kubiak hraje míč před Solomonem Johnem z Mladé Boleslavi.
Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi proti dvěma hráčům Mladé Boleslavi
Mladoboleslavský obránce Matěj Hybš se skluzem snaží získat míč od Samuela...
Oskar Kubiak ze Slavie a mladoboleslavský Solomon John
5 fotografií
Slávističtí fotbalisté po remízovém utkání v rámci Ligy mistrů ve 12. kole první ligy hrají proti dalšímu týmu z vrchu tabulky. Jejich soupeřem je Mladá Boleslav. Domácí v sezoně ještě neprohráli, ale minulý víkend ztratili s Hradcem. Utkání můžete sledovat v online reportáži od 18.00.

Slavisté poprvé bodovali v rámci letošní Ligy mistrů. V tureckém Istanbulu odehráli náročné utkání a remizovali 2:2.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Mladé Boleslavi následující sestavu: Domčak – Isife, Holeš, N’Guessan, Kubiak – Diakité, Sadílek, Nowak – Ayaosi, Chytil, Provod.

Kromě dlouhodobých marodů a vykartovaného (a z kádru vyřazeného) Chorého schází také brankář Markovič, jehož zastoupí mladý Domčak, a také Kačor, autor branky na 2:2 s Fenerbahce.

Pražané v posledním prvoligovém zápase, který odehrávali kvůli červené kartě Tomáše Chorého v deseti, remizovali s Hradcem 0:0.

Mladá Boleslav po dvou nezdarech zabrala, když doma porazila Teplice 1:0. Venkovní utkání první ligy nevyhrála šestkrát za sebou.

Chance Liga 2026/2027
24. 10. 2026 18:00
Zápas probíhá
Slavia : Ml. Boleslav 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
16. M. Šubert
Sestavy:
N. Domčak - S. Isife, T. Holeš, A. N’Guessan, O. Kubiak - W. Nowak, M. Sadílek, T. Diakité - L. Provod, E. Ayaosi, M. Chytil
Sestavy:
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, D. Donát, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
T. Vlček, O. Kolář, D. Zima, D. Jurásek, M. Konečný, D. Moses, D. Šturm, M. Suleiman, A. Rezek
Náhradníci:
J. Floder, D. Pech, S. Grygar, L. Letenay, F. Špatenka, J. Kolářík, M. Zachoval, M. Havran, J. Harušťák
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