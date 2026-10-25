ONLINE: Sparta - Slovácko 4:0, krátce po půli se trefuje Irving, Brunes má hattrick

Sparťané odehráli v týdnu náročný duel s řeckým Olympiakosem v Evropské lize, který prohráli 0:1.
Trenér Brian Priske udělal několik změn a zvolil následující základní sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Vitályos – Irving, Vydra, Mannsverk – Singhateg, Brunes, Alcócer.
Proti čtvrtečnímu duelu chybí Suchomel, Zelený, Eneme, Vojta, Sochůrek, Jurásek a Macek. Místo nich hrají Mbe Soh, jenž se vrací po zranění, Vitályos, Irving, Vydra, Mannsverk, Singhateh a Brunes.
Poslední zápas první ligy odehrála Sparta s Baníkem. V Ostravě remizovala 0:0 a po třech vyhraných zápasech ztratila.
Fotbalisté Slovácka nenavázali na překvapivou výhru v Liberci a se Zbrojovkou doma prohráli 1:2. Předposlední tým první ligy Spartu porazil naposledy před čtyřmi lety.
J. Surovčík - K. Hoever, T. Guddal, L. Mbe Soh, V. Vitályos - S. Mannsverk, P. Vydra, A. Irving - E. Singhateh, J. Brunes, J. Alcócer
M. Heča - Š. Slončík, T. Král, M. Rundič - P. Blahút, M. Šviderský, M. Trávník, G. Sosseh - M. Havlík (46. P. Juroška), L. Vorlický, A. Dolžnikov
J. Grimaldo, S. Eneme, K. Hegyi, H. Sochůrek, L. Franc, J. Zelený, P. Kadeřábek, M. Vojta, J. Martinec, M. Jurásek, M. Suchomel
A. Stojčevski, A. Marinelli, L. Prior, F. Hruška, A. Alabi, P. Halouska, A. Urban, J. Fiala, T. Kostadinov, P. Juroška