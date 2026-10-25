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ONLINE: Sparta - Slovácko 4:0, krátce po půli se trefuje Irving, Brunes má hattrick

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  14:56aktualizováno  16:05
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Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.

Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól. | foto: ČTK

Slovácký záložník Gibril Sosseh s míčem před Jonatanem Brunesem ze Sparty
Sparťanský útočník Jonatan Brunes střílí gól v utkání proti Slovácku.
Sparťanský útočník Jonatan Brunes slaví vstřelený gól.
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).
5 fotografií
Sparťanští fotbalisté jsou na nejlepší cestě k tomu, aby snížili náskok Slavie na šest bodů. V poločase utkání 12. kola první ligy po prvním poločase nad Slováckem vedou 3:0, když všechny gól dal útočník Brunes. I druhý poločas můžete sledovat v online reportáži.

Sparťané odehráli v týdnu náročný duel s řeckým Olympiakosem v Evropské lize, který prohráli 0:1.

Trenér Brian Priske udělal několik změn a zvolil následující základní sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Vitályos – Irving, Vydra, Mannsverk – Singhateg, Brunes, Alcócer.

Proti čtvrtečnímu duelu chybí Suchomel, Zelený, Eneme, Vojta, Sochůrek, Jurásek a Macek. Místo nich hrají Mbe Soh, jenž se vrací po zranění, Vitályos, Irving, Vydra, Mannsverk, Singhateh a Brunes.

Poslední zápas první ligy odehrála Sparta s Baníkem. V Ostravě remizovala 0:0 a po třech vyhraných zápasech ztratila.

Fotbalisté Slovácka nenavázali na překvapivou výhru v Liberci a se Zbrojovkou doma prohráli 1:2. Předposlední tým první ligy Spartu porazil naposledy před čtyřmi lety.

Chance Liga 2026/2027
25. 10. 2026 15:00
Zápas probíhá
Sparta : Slovácko 4 : 0
(3 : 0)
Góly:
14. J. Brunes, 31. J. Brunes, 37. J. Brunes, 47. A. Irving
Góly:
Sestavy:
J. Surovčík - K. Hoever, T. Guddal, L. Mbe Soh, V. Vitályos - S. Mannsverk, P. Vydra, A. Irving - E. Singhateh, J. Brunes, J. Alcócer
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, T. Král, M. Rundič - P. Blahút, M. Šviderský, M. Trávník, G. Sosseh - M. Havlík (46. P. Juroška), L. Vorlický, A. Dolžnikov
Náhradníci:
J. Grimaldo, S. Eneme, K. Hegyi, H. Sochůrek, L. Franc, J. Zelený, P. Kadeřábek, M. Vojta, J. Martinec, M. Jurásek, M. Suchomel
Náhradníci:
A. Stojčevski, A. Marinelli, L. Prior, F. Hruška, A. Alabi, P. Halouska, A. Urban, J. Fiala, T. Kostadinov, P. Juroška
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ONLINE: Sparta - Slovácko 3:0 po půli, třikrát rána levou, Brunes má hattrick

Sparťanský útočník Jonatan Brunes oslavuje vstřelený gól.

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