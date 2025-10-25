Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Jablonec U Nisy navázal na loňské vítězství 5:0 a potvrdil vizitku nejlepšího týmu na stadionech soupeřů, odkud si odvezl už 16 bodů. Zato Liberec od srpnového duelu s Duklou čeká na domácí ligové vítězství už pět zápasů, v derby podještědských rivalů potřetí za sebou neskóroval.
Slovanu chyběl stoper Gabriel, zraněné koleno ho nejspíš vyřadí ze hry až do konce sezony. Do obrany se vrátil Mikula, vedle něj nastoupil Plechatý, který od srpna odehrál jen deset ligových minut. Do zálohy naskočili Hodouš se Špatenkou.
Jablonecký kouč Kozel, který se vrátil na stadion U Nisy, kde do loňska působil, udělal jen dvě změny v základní sestavě. Ve středu pole místo Sedláčka hrál netradičně Souček a Zorvan v ofenzivě nahradil Aléguého.
Jedinou střelu mezi tyče v prvním dějství vyslal hned v úvodu z voleje jablonecký Polidar, ale brankář Koubek si s ní snadno poradil. Nejlepší ligový střelec Chramosta, který proti Liberci slavil v roce 2016 ještě v mladoboleslavském dresu svůj jediný ligový hattrick, trefil z úhlu jen boční síť.
Na druhé straně se staral o vzrušení hlavně Hlavatý při nebezpečném rozehrávání standardních situací. Žádnou přímou střelu na branku ale domácí v prvním poločase nevyprodukovali.
Po změně stran se Chramosta připomněl hlavičkou po Zorvanově přímém kopu, ale Koubka nezaskočil. Blízko ke změně bezbrankové rovnováhy byl po hodině hry domácí Mašek, jeho hlavička se z vnější strany lehce otřela o tyč.
Pak ale v rozpětí necelých čtyř minut dvakrát udeřili hosté. Čanturišvili si při rychlém brejku narazil míč s Chramostou a poprvé v ligové sezoně se zapsal mezi střelce. Po něm zužitkoval Polidarův centr z levé strany dorážkou zblízka Jawo a dal pátý gól v ročníku nejvyšší soutěže.
Liberec poprvé trefil prostor mezi tyčemi až v poslední minutě, postaral se o to střídající Rakušan Mahmic. Ale brankář Hanuš bez problémů udržel posedmé v sezoně čisté konto, víc nul nikdo z ligových gólmanů nemá.
Jablonečtí zvítězili po dvou kolech, v nichž neskórovali. Liberec prožil další nepovedené derby, navíc přišel o tvůrce hry Hlavatého, který dostal počtvrté v sezoně žlutou kartu a v příštím ligovém duelu bude chybět.
65. V. Čanturišvili, 68. L. Jawo
T. Koubek - J. Mikula (74. M. Icha), D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - L. Masopust (74. R. Krollis), M. Hlavatý (59. E. Mahmič), P. Hodouš (59. P. Juliš), V. Stránský, F. Špatenka (46. A. Soliu) - L. Mašek
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - M. Polidar (90. N. Innocenti), D. Souček (90. D. Štěpánek), S. Nebyla, V. Čanturišvili - F. Zorvan (70. A. Růsek), L. Jawo (79. D. Puškáč), J. Chramosta (70. A. Alégué)
P. Dulay, I. Krajčírik, J. Koželuh, M. Icha, D. Rus, P. Juliš, L. Letenay, R. Krollis, E. Mahmič, A. Soliu, T. Diakité
J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, R. Sedláček, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, N. Innocenti, R. Pantalon, M. Malenšek
22. M. Hlavatý, 30. P. Hodouš, 39. J. Mikula, 61. L. Mašek
29. D. Souček, 30. M. Polidar, 45. N. Tekijaški
Počet diváků: 4 587 (46 % z kapacity 9 990)