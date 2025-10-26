ONLINE: Olomouc - Slavia 0:0, hosté s jednou změnou, nalevo hraje Zmrzlý

Aktuálně je v čele ligy Jablonec, který v sobotu zvládl podještědské derby s Libercem. A v úterý se tam může vrátit Sparta, která proti Bohemians nastoupí v pozdějším termínu kvůli páteční dohrávce zápasu Konferenční ligy s Rijekou.
Nejdřív ale musí Slavia zvládnout utkání v Olomouci. Na stadionu, kde na jaře v prvním kole nadstavby zpečetila zisk mistrovského titulu.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Zafeiris, Oscar, Zmrzlý – Kušej, Chorý, Provod.
V letošní ročníku ale Slavia není ani zdaleka tak suverénní, byť se pořád drží blízko čela tabulky. Z posledních čtyř zápasu nicméně hned třikrát remizovala, naposledy překvapivě doma se Zlínem (0:0). V týdnu nicméně předvedla velmi dobrý výkon na Atalantě (0:0), na což chce navázat.
I Olomouc měla v týdnu pohárové povinnosti, v Konferenční lize uhrála remízu 1:1 s Rakówem Čenstochová. V domácí soutěži jí po dvanácti kolech patří páté místo.
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, T. Kostadinov, A. Ghali - D. Vašulín
M. Tijani, J. Šíp, F. Slavíček, Š. Langer, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, J. Navrátil, M. Hruška, D. Janošek, J. Spáčil, T. Huk
Š. Chaloupek, E. Prekop, M. Cham, O. Kolář, L. Vorlický, M. Chytil, M. Sadílek, Y. Sanyang, D. Hašioka, Y. Mbodji