ONLINE: Olomouc - Slavia 0:0, hosté s jednou změnou, nalevo hraje Zmrzlý

  12:36
Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do úterý, kdy bude svůj odložený zápas hrát Sparta, posunout do čela Chance Ligy. Ve 13. kole hrají v Olomouci, utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Radost Vasila Kušeje ze Slavie po gólu proti Olomouci. | foto: MAFRA

Aktuálně je v čele ligy Jablonec, který v sobotu zvládl podještědské derby s Libercem. A v úterý se tam může vrátit Sparta, která proti Bohemians nastoupí v pozdějším termínu kvůli páteční dohrávce zápasu Konferenční ligy s Rijekou.

Nejdřív ale musí Slavia zvládnout utkání v Olomouci. Na stadionu, kde na jaře v prvním kole nadstavby zpečetila zisk mistrovského titulu.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Bořil – Moses, Zafeiris, Oscar, Zmrzlý – Kušej, Chorý, Provod.

V letošní ročníku ale Slavia není ani zdaleka tak suverénní, byť se pořád drží blízko čela tabulky. Z posledních čtyř zápasu nicméně hned třikrát remizovala, naposledy překvapivě doma se Zlínem (0:0). V týdnu nicméně předvedla velmi dobrý výkon na Atalantě (0:0), na což chce navázat.

I Olomouc měla v týdnu pohárové povinnosti, v Konferenční lize uhrála remízu 1:1 s Rakówem Čenstochová. V domácí soutěži jí po dvanácti kolech patří páté místo.

Chance Liga 2025/2026
26. 10. 2025 13:00
Zápas probíhá
Olomouc : Slavia 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, T. Kostadinov, A. Ghali - D. Vašulín
Sestavy:
J. Markovič - T. Vlček, D. Zima, J. Bořil - D. Moses, C. Zafeiris, M. Oscar, O. Zmrzlý - V. Kušej, T. Chorý, L. Provod
Náhradníci:
M. Tijani, J. Šíp, F. Slavíček, Š. Langer, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, J. Navrátil, M. Hruška, D. Janošek, J. Spáčil, T. Huk
Náhradníci:
Š. Chaloupek, E. Prekop, M. Cham, O. Kolář, L. Vorlický, M. Chytil, M. Sadílek, Y. Sanyang, D. Hašioka, Y. Mbodji
