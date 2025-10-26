ONLINE: Plzeň - Baník 1:0, po dvaceti minutách se hlavou trefuje Adu

Hyský, který nahradil odvolaného Miroslava Koubka, zatím prožívá snový rozjezd plzeňského angažmá. Nejprve zvládl zápas na Bohemians (1:0), ve čtvrtek jeho svěřenci senzačně porazili v Evropské lize AS Řím 2:1.
Teď ho čeká první zápas v Doosan Areně. Proti pohárovému utkání v Římě udělal pět změn: Markovič, Havel, Željkovič, Doski Kabongo nahrazují Palusku, Sourého, Spáčila, Jemelku a Durosinmiho.
Soupeřem Plzně je Baník, který se po letním odchodu několika opor zatím trápí a nedávno také měnil trenéra – Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek. Při své premiéře však neuspěl, doma prohrál s Hradcem 0:1.
V uplynulé sezoně zvládl Baník v Plzni dvakrát zvítězit. Povede se mu to i tentokrát?
24. P. Adu
M. Jedlička - M. Havel, S. Dweh, S. Markovič, M. Doski - L. Červ, A. Memič, A. Zeljkovič, T. Ladra - C. Kabongo, P. Adu
D. Holec - A. Bewene, K. Pojezný, M. Frydrych, E. Šehič - C. Frýdek, O. Kričfaluši, J. Boula, D. Planka - L. Almási, D. Owusu
F. Wiegele, J. Bello, C. Souaré, J. Paluska, R. Durosinmi , M. Valenta, L. Hejda, D. Višinský, K. Spáčil, M. Tvrdoň
A. Munksgaard, P. Kpozo, D. Lischka, V. Budinský, M. Chaluš, T. Zlatohlávek, D. Buchta, J. Pira, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň
5. C. Kabongo, 28. A. Zeljkovič