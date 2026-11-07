ONLINE: Hradec Kr. - Olomouc 0:0, domácí chtějí v lize přerušit negativní sérii

Východočeši se v aktuálním ročníku trápí. Nevyhráli ani jeden z posledních pěti zápasů a navíc jim do konce roku bude chybět kapitán Vladimír Darida.
Sigma se nachází ve skupině o titul a v posledních čtyřech zápasech pokaždé bodovala. Navíc se ve skvělé formě nachází i její hrotový útočník Václav Sejk, který má už šest branek a je druhý v tabulce střelců.
Hradec Kr. : Olomouc 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
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Náhradníci:
O. Mihálik, M. Valenta, J. Chvátal, M. Vágner, T. Petrášek, P. Vízek, D. Ludvíček, F. Mielke, R. Abajas, A. Umar
O. Mihálik, M. Valenta, J. Chvátal, M. Vágner, T. Petrášek, P. Vízek, D. Ludvíček, F. Mielke, R. Abajas, A. Umar
Náhradníci:
M. Hruška, J. Šíp, D. Tkáč, T. Huk, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, F. Krivak
M. Hruška, J. Šíp, D. Tkáč, T. Huk, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, F. Krivak