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ONLINE: Hradec Kr. - Olomouc 0:0, domácí chtějí v lize přerušit negativní sérii

Autor: ,
  14:51
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Štěpán Langer (vlevo) z Olomouce a Jakub Kučera z Hradce Králové v souboji o míč | foto: AP

Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli na prázdno, a kvůli tomu klesli do skupiny o udržení. Jejich soupeřem ve 14. kole Chance Ligy je Olomouc, která naopak čtyřikrát neprohrála. Online reportáž můžete sledovat od 15.00.

Východočeši se v aktuálním ročníku trápí. Nevyhráli ani jeden z posledních pěti zápasů a navíc jim do konce roku bude chybět kapitán Vladimír Darida.

Sigma se nachází ve skupině o titul a v posledních čtyřech zápasech pokaždé bodovala. Navíc se ve skvělé formě nachází i její hrotový útočník Václav Sejk, který má už šest branek a je druhý v tabulce střelců.

Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Olomouc 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, M. Beran, P. Baráth, L. Borges - M. Soldo, D. Janošek, V. Sejk
Náhradníci:
O. Mihálik, M. Valenta, J. Chvátal, M. Vágner, T. Petrášek, P. Vízek, D. Ludvíček, F. Mielke, R. Abajas, A. Umar
Náhradníci:
M. Hruška, J. Šíp, D. Tkáč, T. Huk, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, F. Krivak
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