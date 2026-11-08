ONLINE: Jablonec - Mladá Boleslav 0:0, domácí chtějí odčinit debakl se Slavií

Jablonečtí chtějí dát zapomneout na minulý víkend, ve kterém si připsali největší prohru od návratu do nejvyšší fotbalové soutěže 0:5 se Slavií.
Mladá Boleslav neprohrála třikrát za sebou, a i díky tomu se momentálně dostala na druhou pozici.
V minulém kole se proti Hradci blýskl mladík Jan Buryán, který jeden gól připravil a dva sám vstřelil. Tahounem týmu je především reprezentant a nejlepší střelec ligy Martin Šubert.
Jablonec : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - G. Kuol, R. Sedláček, S. Nebyla, N. Okeke, V. Čanturišvili - J. Chramosta, L. Jawo
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - G. Kuol, R. Sedláček, S. Nebyla, N. Okeke, V. Čanturišvili - J. Chramosta, L. Jawo
Sestavy:
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Buryán
V. Vorel - F. Matoušek, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Buryán
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Náhradníci:
D. Hollý, J. Suchan, E. Sobol, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar, H. Ahl, M. Kukučka
D. Hollý, J. Suchan, E. Sobol, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, M. Polidar, H. Ahl, M. Kukučka
Náhradníci:
L. Letenay, F. Špatenka, M. Zachoval, F. Lehký, S. Grygar, D. Donát, D. Pech, J. Floder, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák
L. Letenay, F. Špatenka, M. Zachoval, F. Lehký, S. Grygar, D. Donát, D. Pech, J. Floder, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák