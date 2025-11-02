ONLINE: Karviná - Sparta 0:0, další velká šance domácích. Vindahl míč vykopl z čáry

V sobotu Spartu dohnala Slavia, která porazila 2:0 ostravský Baník. Oba pražští rivalové tak mají před soubojem v Karviné stejně bodů.
Sparta by ráda nazpět tříbodový polštář, který měla před začátkem kola. Navázat může na vítězství nad Bohemians (2:1), jež přišlo po dvou ligových remízách se Slavií (1:1) a Slováckem (0:0), poté Sparta prohrála utkání Konferenční ligy v Rijece (0:1).
Sparťanský kouč Brian Priske vybral následující sestavu: Vindahl – Martinec, Panák, Uchenna – Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Mercado.
K dispozici už hosté mají vyléčeného kapitána Haraslína, který začíná na lavici náhradníků. Zdravotní problémy má nově Sörensen.
Domácí nastupují v klasické sestavě s kapitánem Fleišmanem, útočníkem Gningem či záložníkem Samkem, který se v posledních dvou utkáních prosadil třikrát.
Karviná v týdnu postoupila do čtvrtfinále domácího poháru, když porazila 1:0 Slovácko, v lize vyhrála jen dvě utkání z posledních pěti. V minulém kole zdolala 4:2 Mladou Boleslav.
Během října ji opustil kouč Martin Hyský, který odešel do Plzně. Nahradil ho Marek Jarolím, kterého teď čeká jeden z největších testů.
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Bužek, A. Labík, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
P. Vindahl - J. Martinec, F. Panák, E. Uchenna (46. J. Zelený) - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Mercado, J. Kuchta
J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, S. Boháč, L. Ezeh, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé
J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, L. Haraslín, M. Suchomel, P. Vydra, A. Rrahmani, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, K. Milla
23. J. Fleišman
5. M. Suchomel, 47. S. Mannsverk