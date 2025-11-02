ONLINE: Karviná - Sparta 0:0, další velká šance domácích. Vindahl míč vykopl z čáry

Autor: ,
  16:24
Naposledy přerušili třízápasovou sérii bez vítězství, ve čtrnáctém ligovém kole hrají sparťanští fotbalisté v Karviné, která je v tabulce na osmém místě. Vytvoří si opět náskok v čele tabulky? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15.30.

Karvinský Alexandr Bužek s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty | foto: ČTK

V sobotu Spartu dohnala Slavia, která porazila 2:0 ostravský Baník. Oba pražští rivalové tak mají před soubojem v Karviné stejně bodů.

Sparta by ráda nazpět tříbodový polštář, který měla před začátkem kola. Navázat může na vítězství nad Bohemians (2:1), jež přišlo po dvou ligových remízách se Slavií (1:1) a Slováckem (0:0), poté Sparta prohrála utkání Konferenční ligy v Rijece (0:1).

Sparťanský kouč Brian Priske vybral následující sestavu: Vindahl – Martinec, Panák, Uchenna – Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Mercado.

K dispozici už hosté mají vyléčeného kapitána Haraslína, který začíná na lavici náhradníků. Zdravotní problémy má nově Sörensen.

Domácí nastupují v klasické sestavě s kapitánem Fleišmanem, útočníkem Gningem či záložníkem Samkem, který se v posledních dvou utkáních prosadil třikrát.

Karviná v týdnu postoupila do čtvrtfinále domácího poháru, když porazila 1:0 Slovácko, v lize vyhrála jen dvě utkání z posledních pěti. V minulém kole zdolala 4:2 Mladou Boleslav.

Během října ji opustil kouč Martin Hyský, který odešel do Plzně. Nahradil ho Marek Jarolím, kterého teď čeká jeden z největších testů.

Chance Liga 2025/2026
2. 11. 2025 15:30
Zápas probíhá
Karviná : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Bužek, A. Labík, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
Sestavy:
P. Vindahl - J. Martinec, F. Panák, E. Uchenna (46. J. Zelený) - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Mercado, J. Kuchta
Náhradníci:
J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, S. Boháč, L. Ezeh, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé
Náhradníci:
J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, L. Haraslín, M. Suchomel, P. Vydra, A. Rrahmani, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, K. Milla
Žluté karty:
23. J. Fleišman
Žluté karty:
5. M. Suchomel, 47. S. Mannsverk
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.