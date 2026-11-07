Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Liberec - Bohemians 0:0, hosté se mohou na soupeře bodově dotáhnout

Autor: ,
  14:36
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Bohemians se v poslední době daří, fotbalisté vršovického týmu neprohráli pět utkání za sebou a ocitli se těsně pod skupinou o titul. V případě výhry na půdě Liberce se na Slovan mohou bodově dotáhnout. Online reportáž utkání 14. kola Chance Ligy můžete sledovat od 15.00.

Slovan po dvou porážkách a čtrnáctidenní pauze v řadě zabral a porazil rozjeté Pardubice (2:1). Liberečtí fotbalisté v posledních třech zápasech inkasovali polovinu svých branek z celé sezony.

Bohemians pětkrát v řadě bodovali a tabulkou stoupli až těsně pod skupinu pod titul. Případnou výhru v Liberci by se bodově dotáhli minimálně na Slovan.

Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Liberec : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - P. Juliš, L. Hůlka, J. Mikula, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, P. Dulay, V. Kušej, P. Hodouš - L. Mašek
Sestavy:
T. Frühwald - P. Kareem, D. Heidenreich, M. Kadlec - M. Banda, B. Sakala, S. Obinaja, P. Mirvald - Š. Černý, J. Matoušek, L. Krobot
Náhradníci:
V. Sychra, L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, M. Lexa, J. Bořil, M. Mikulenka, V. Stránský, A. Drakpe, A. Basiladze, E. Marsetič
Náhradníci:
L. Almási, A. Čermák, V. Pilař, J. Kovařík, R. Květ, M. Reichl, M. Havel, V. Zeman, D. Vala, J. Šiman, O. Mikuda
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.