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ONLINE: Plzeň - Sparta, za hosty Sochůrek či Guddal, domácí beze změn v sestavě

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  17:18aktualizováno  17:18
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Vpravo Jakub Surovčík (Sparta) a Florian Wiegele z Plzně na konci utkání. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté uzavírají šlágrem v Plzni program 14. kola Chance Ligy. Hosté chtějí odčinit ztrátu s Bohemians, Viktoria zase potvrdit zlepšující se formu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta v týdnu po nevydařených zápasech s Bohemians (0:0) a Baníkem (0:2) prohrála i v rámci Evropské ligy, a to s anglickým Bornemouthem 1:3.

Sparťanský trenér Brian Priske vybral tuto sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mannsverk, Vydra, Sochůrek – Singhateh, Brunes, Alcócer.

Oproti zápasu s Bournemouthem tak chybí na levém kraji obrany Suchomel, kterého zastoupí Zelený. V záloze pak Mannsverka doplňují Vydra se Sochůrkem místo Irvinga s Mackem.

Plzeňští fotbalisté za sebou mají náročné utkání v Norsku, které s Lilleströmem dokázali vyhrát 1:0 a poprvé v sezoně bodovali v Evropské lize. Viktoria minulý víkend navíc deklasovala Baník 4:0 a z posledních čtyř duelů vyhrála třikrát.

Proti Spartě zvolil trenér následující sestavu: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Červ, Doski – Memič, Adu, Sojka.

Ve stejném složení hrála i ve čtvrtek v Norsku.

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