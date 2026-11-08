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ONLINE: Slavia - Artis 1:0, v úvodu otevírá skóre Chytil, hosté i v deseti mají tutovku

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  15:14aktualizováno  15:28
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Sadílek ze Slavie ve snaze zablokovat střelu hostujícího Adedirana. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávističtí fotbalisté si v týdnu připsali po sympatickém výkonu těsnou porážkou s anglickým Arsenalem 1:2 v Lize mistrů. Teď ve 14. kole domácí soutěže hostí nováčka Artis Brno. Online reportáž můžete sledovat od 15.00.

Pražané minulý týden zvítězili v Jablonci 5:0 a odskočili svým pronásledovatelům už na sedm bodů a upevnili si tak první pozici v tabulce.

V týdnu Slavia těsně podlehla loňskému finalistovi Ligy mistrů Arsenalu a v rámci letošní Ligy mistrů má nadále jeden bod.

Proti středečnímu duelu udělal trenér Trpišovský několik změn v sestavě, nasadil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Zima, N´Guessan – Šturm, Sadílek, Moses, Jurásek – Ayaosi, Chytil, Suleiman.

Do brány se vrací Markovič, kvůli zranění nechytal poslední dvě ligová kola ani Ligu mistrů, nahradil Domčaka.

V obraně je místo Vlčka N´Guessan, na levém kraji je Jurásek na úkor Kubiaka, na hrotu Chytil místo Nowaka.

Artis v týdnu v dohrávaném utkání prohrál s Bohemians 1:2 a po sérii čtyř utkání poprvé vyšel na prázdno. V Edenu mu chybí tři Glossoa, Fully a Sanyang, kteří hostují právě ze Slavie a dle dohody mezi kluby nastoupit nemohou.

Chance Liga 2026/2027
8. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slavia : Artis Brno 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
3. M. Chytil
Góly:
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, D. Zima - D. Šturm, D. Moses, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Suleiman, E. Ayaosi, M. Chytil
Sestavy:
R. Kašík - S. Komljenovic, D. Plechatý, M. Jeřábek, A. Labík - A. Carlén, S. Boháč, A. Alégué, D. Sarapata, I. Fomba (15. K. Pojezný) - Q. Adediran
Náhradníci:
T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, L. Provod, M. Konečný, P. Kačor, S. Isife, T. Diakité, N. Domčak, W. Nowak, O. Kubiak
Náhradníci:
V. Vukadinovič, D. Preisler, M. Pospíšil, A. Petrák, K. Pojezný, Š. Harazim, J. Borek, T. Stoppen, Papalelé, V. Perišič, D. Kolarič
Žluté karty:
Žluté karty:
8. M. Jeřábek
Červené karty:
Červené karty:
11. M. Jeřábek
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