ONLINE: Slavia - Artis 1:0, v úvodu otevírá skóre Chytil, hosté i v deseti mají tutovku

Pražané minulý týden zvítězili v Jablonci 5:0 a odskočili svým pronásledovatelům už na sedm bodů a upevnili si tak první pozici v tabulce.
V týdnu Slavia těsně podlehla loňskému finalistovi Ligy mistrů Arsenalu a v rámci letošní Ligy mistrů má nadále jeden bod.
Proti středečnímu duelu udělal trenér Trpišovský několik změn v sestavě, nasadil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Zima, N´Guessan – Šturm, Sadílek, Moses, Jurásek – Ayaosi, Chytil, Suleiman.
Do brány se vrací Markovič, kvůli zranění nechytal poslední dvě ligová kola ani Ligu mistrů, nahradil Domčaka.
V obraně je místo Vlčka N´Guessan, na levém kraji je Jurásek na úkor Kubiaka, na hrotu Chytil místo Nowaka.
Artis v týdnu v dohrávaném utkání prohrál s Bohemians 1:2 a po sérii čtyř utkání poprvé vyšel na prázdno. V Edenu mu chybí tři Glossoa, Fully a Sanyang, kteří hostují právě ze Slavie a dle dohody mezi kluby nastoupit nemohou.
3. M. Chytil
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, D. Zima - D. Šturm, D. Moses, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Suleiman, E. Ayaosi, M. Chytil
R. Kašík - S. Komljenovic, D. Plechatý, M. Jeřábek, A. Labík - A. Carlén, S. Boháč, A. Alégué, D. Sarapata, I. Fomba (15. K. Pojezný) - Q. Adediran
T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, L. Provod, M. Konečný, P. Kačor, S. Isife, T. Diakité, N. Domčak, W. Nowak, O. Kubiak
V. Vukadinovič, D. Preisler, M. Pospíšil, A. Petrák, K. Pojezný, Š. Harazim, J. Borek, T. Stoppen, Papalelé, V. Perišič, D. Kolarič
8. M. Jeřábek
11. M. Jeřábek