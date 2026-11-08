ONLINE: Teplice - Pardubice 0:0, domácí se výhrou mohou udržet ve skupině o titul

Fotbalisté Teplic se nachází ve vrchní části tabulky první ligy a v posledních pěti zápasech nebodovali pouze jednou. Pardubicím podlehli naposledy v roce 2023.
Pardubice sice v posledním kole prohrály s Libercem 1:2, jejich forma má ovšem vzestupnou tendenci. Z posledních šesti utkání vyhrály čtyřikrát.
Sestavy:
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, R. Jukl, M. Radosta - M. Pulkrab, J. Auta
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, R. Jukl, M. Radosta - M. Pulkrab, J. Auta
Sestavy:
V. Neuman - R. Mahuta, D. Halinský, D. Krčík, E. Godwin - A. Ouattara, M. Icha, M. Hlavatý, A. Tanko - V. Drchal, E. Samuel
V. Neuman - R. Mahuta, D. Halinský, D. Krčík, E. Godwin - A. Ouattara, M. Icha, M. Hlavatý, A. Tanko - V. Drchal, E. Samuel
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
J. Jakubko, M. Náprstek, J. Harušťák, K. Lichtenberg, L. Takács, T. Zlatohlávek, M. Bílek, D. Mareček, M. Kozák, I. Hopi
J. Jakubko, M. Náprstek, J. Harušťák, K. Lichtenberg, L. Takács, T. Zlatohlávek, M. Bílek, D. Mareček, M. Kozák, I. Hopi
Náhradníci:
T. Boledovič, L. Charatišvili, T. Jelínek, J. Noslin, J. Šerák, G. Botos, T. Solil, J. Trédl, D. Smékal, J. Zima, T. Urban
T. Boledovič, L. Charatišvili, T. Jelínek, J. Noslin, J. Šerák, G. Botos, T. Solil, J. Trédl, D. Smékal, J. Zima, T. Urban