ONLINE: Zbrojovka - Baník 0:0, který z týmů dá zapomenout na minulý víkend?

Brněnští vyhráli jediný z pěti posledních ligových duelů, třikrát z toho nebodovali vůbec. Po poslední vysoké prohře v Olomouci nováček ligy vypadl ze skupiny o titul.
Baník má se sedmi vstřelenými brankami nejhorší útok ligy. V posledních třech zápasech se dokonce neprosadil ani jednou a na ligové vítězství čeká od konce srpna.
Sestavy:
A. Hrdina - L. Penxa, F. Vedral, J. Pokorný, A. Dante - T. Vachoušek, J. Janetzký, P. Ševčík, D. Granečný - L. Ezeh, D. Vašulín
A. Hrdina - L. Penxa, F. Vedral, J. Pokorný, A. Dante - T. Vachoušek, J. Janetzký, P. Ševčík, D. Granečný - L. Ezeh, D. Vašulín
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Náhradníci:
L. Saal, M. Rymarenko, Š. Langer, B. Kanakimana, A. Soliu, A. Vaníček, P. Žitný, J. Klíma, D. Sváček, P. Čavoš, T. Břečka
L. Saal, M. Rymarenko, Š. Langer, B. Kanakimana, A. Soliu, A. Vaníček, P. Žitný, J. Klíma, D. Sváček, P. Čavoš, T. Břečka
Náhradníci:
M. Kmeť, M. Hrubý, A. Traoré, F. Šancl, A. Musák, D. Gilbert, J. Skyba, V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš
M. Kmeť, M. Hrubý, A. Traoré, F. Šancl, A. Musák, D. Gilbert, J. Skyba, V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš