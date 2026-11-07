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ONLINE: Zbrojovka - Baník 0:0, který z týmů dá zapomenout na minulý víkend?

Autor: ,
  17:54
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Antonín Vaníček ze Zbrojovky Brno slaví gól v městském derby proti Artisu. | foto: FC Zbrojovka Brno

Ostravští fotbalisté na pohárové vítězství na Letné (2:0) nenavázali. Po debaklu s Plzní 0:4 teď hrají se Zbrojovkou. Domácí chtějí také zapomenout na minulý víkend, kdy prohráli s Olomoucí vysoko 0:3. Online reportáž utkání 14. kola Chance Ligy můžete sledovat od 18.00.

Brněnští vyhráli jediný z pěti posledních ligových duelů, třikrát z toho nebodovali vůbec. Po poslední vysoké prohře v Olomouci nováček ligy vypadl ze skupiny o titul.

Baník má se sedmi vstřelenými brankami nejhorší útok ligy. V posledních třech zápasech se dokonce neprosadil ani jednou a na ligové vítězství čeká od konce srpna.

Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 18:00
Zápas probíhá
Zbrojovka : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Hrdina - L. Penxa, F. Vedral, J. Pokorný, A. Dante - T. Vachoušek, J. Janetzký, P. Ševčík, D. Granečný - L. Ezeh, D. Vašulín
Sestavy:
V. Budinský - M. Frydrych, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, R. Smith - M. Kohút, F. Kubala, V. Škrkoň
Náhradníci:
L. Saal, M. Rymarenko, Š. Langer, B. Kanakimana, A. Soliu, A. Vaníček, P. Žitný, J. Klíma, D. Sváček, P. Čavoš, T. Břečka
Náhradníci:
M. Kmeť, M. Hrubý, A. Traoré, F. Šancl, A. Musák, D. Gilbert, J. Skyba, V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš
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