ONLINE: Zlín - Slovácko 0:0, souboj posledních týmů, vyhrají konečně domácí?

Poslední Zlín dvakrát v řadě remizoval. Doma se Slováckem neprohrál už čtyři roky a má ideální šanci poprvé v této sezoně naplno bodovat.
Slovácko po nečekané výhře v Liberci třikrát prohrálo – 1:3 s Teplicemi, 1:5 se Spartou a 1:2 se Zbrojovkou.
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, P. Mukuba, A. Křapka, D. Machalík - M. Kratochvíl, J. Didiba, F. Appiah, M. Cupák, M. Pišoja - T. Poznar
S. Dostál - M. Fukala, P. Mukuba, A. Křapka, D. Machalík - M. Kratochvíl, J. Didiba, F. Appiah, M. Cupák, M. Pišoja - T. Poznar
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
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Náhradníci:
L. Bartošák, T. Ulbrich, O. Kukučka, D. Šmiga, S. Kanu, Z. Katalinič, T. Hellebrand, D. Grygera, C. Nombil, Š. Bachůrek, J. Štefan
L. Bartošák, T. Ulbrich, O. Kukučka, D. Šmiga, S. Kanu, Z. Katalinič, T. Hellebrand, D. Grygera, C. Nombil, Š. Bachůrek, J. Štefan
Náhradníci:
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, F. Vaško, A. Dolžnikov, P. Juroška, L. Prior, F. Hruška
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, F. Vaško, A. Dolžnikov, P. Juroška, L. Prior, F. Hruška