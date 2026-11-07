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ONLINE: Zlín - Slovácko 0:0, souboj posledních týmů, vyhrají konečně domácí?

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  14:50
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Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínští fotbalisté ve 14. kole Chance Ligy hostí Slovácko. V krajském derby mají ideální možnost navázat na dvě remízové utkání za sebou a poprvé naplno bodovat. Souboj dvou posledních týmů tabulky můžete sledovat v online reportáži od 15.00.

Poslední Zlín dvakrát v řadě remizoval. Doma se Slováckem neprohrál už čtyři roky a má ideální šanci poprvé v této sezoně naplno bodovat.

Slovácko po nečekané výhře v Liberci třikrát prohrálo – 1:3 s Teplicemi, 1:5 se Spartou a 1:2 se Zbrojovkou.

Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Zlín : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, P. Mukuba, A. Křapka, D. Machalík - M. Kratochvíl, J. Didiba, F. Appiah, M. Cupák, M. Pišoja - T. Poznar
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
Náhradníci:
L. Bartošák, T. Ulbrich, O. Kukučka, D. Šmiga, S. Kanu, Z. Katalinič, T. Hellebrand, D. Grygera, C. Nombil, Š. Bachůrek, J. Štefan
Náhradníci:
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, F. Vaško, A. Dolžnikov, P. Juroška, L. Prior, F. Hruška
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