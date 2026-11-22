Sparta z posledních čtyř ligových zápasů třikrát remizovala – 1:1 v Plzni a shodně 0:0 s Bohemians a Baníkem. Domácí sice bodovali sedmkrát v řadě, na druhou stranu zvítězili v jediném z posledních osmi soutěžních zápasů.
Trenér Brian Priske zvolil pro utkání následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mansverk, Irving, Vydra – Mercado, Brunes, Alcócer.
Chybí potrestaný Hoever, jehož pozici zaujal Suchomel.
Slovanu se v aktuální sezoně daří. Liberečtí fotbalisté se stále nacházejí v horní části tabulky a poslední dva zápasy vyhráli – 1:0 s Bohemians a 2:1 v Pardubicích.
J. Surovčík - M. Suchomel, T. Guddal, L. Mbe Soh, J. Zelený - A. Irving, P. Vydra, S. Mannsverk - J. Mercado, J. Brunes, J. Alcócer
J. Martinec, M. Jurásek, E. Singhateh, M. Vojta, J. Grimaldo, S. Zajac, V. Vitályos, K. Hegyi, R. Macek, A. Ševínský, P. Kadeřábek
V. Sychra, M. Lexa, A. Bužek, Š. Gabriel, V. Stránský, J. Bořil, H. Berbič, J. Musil, M. Mikulenka, A. Basiladze, E. Marsetič