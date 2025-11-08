ONLINE: Baník - Jablonec 0:0, hosté se mohou vyhoupnout zpět do čela tabulky

  17:42aktualizováno  18:02
Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Jablonecký brankář Jan Hanuš vyráží balon před kopačkou ostravského útočníka Filipa Kubaly. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jedná se o souboj týmů s úplně opačnou formou.

Zatímco hosté minulý týden se Zlínem (1:3) padli teprve podruhé v sezoně, domácí v lize nasbírali jen deset bodů a jsou čtrnáctí.

V týdnu však Baník postoupil do čtvrtfinále domácího poháru, když porazil 4:3 po prodloužení Pardubice. V lize však padl třikrát v řadě. Se Slavií, Plzní i Hradcem.

Jablonec bude chtít navázat na úspěšný vstup do sezony, který ho drží na dostřel obou pražských S. Pokud zvítězí, o bod je obě přeskočí, minimálně do neděle, kdy Sparta hostí Teplice a Slavia hraje v Plzni.

Chance Liga 2025/2026
8. 11. 2025 18:00
Zápas probíhá
Ostrava : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
V. Budinský - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, E. Šehič, O. Kričfaluši - D. Buchta, D. Planka, J. Boula, A. Musák - J. Pira
Sestavy:
J. Hanuš - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, M. Polidar, R. Sedláček, D. Souček - F. Zorvan, D. Puškáč, L. Jawo
Náhradníci:
M. Frydrych, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Owusu, P. Kpozo, C. Tiéhi, M. Kubný, L. Almási, P. Jaroň
Náhradníci:
J. Chramosta, J. Suchan, D. Štěpánek, A. Růsek, N. Innocenti, S. Lavrinčík, K. Karban, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, M. Malenšek
