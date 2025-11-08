ONLINE: Baník - Jablonec 0:0, hosté se mohou vyhoupnout zpět do čela tabulky

Jedná se o souboj týmů s úplně opačnou formou.
Zatímco hosté minulý týden se Zlínem (1:3) padli teprve podruhé v sezoně, domácí v lize nasbírali jen deset bodů a jsou čtrnáctí.
V týdnu však Baník postoupil do čtvrtfinále domácího poháru, když porazil 4:3 po prodloužení Pardubice. V lize však padl třikrát v řadě. Se Slavií, Plzní i Hradcem.
Jablonec bude chtít navázat na úspěšný vstup do sezony, který ho drží na dostřel obou pražských S. Pokud zvítězí, o bod je obě přeskočí, minimálně do neděle, kdy Sparta hostí Teplice a Slavia hraje v Plzni.
V. Budinský - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, E. Šehič, O. Kričfaluši - D. Buchta, D. Planka, J. Boula, A. Musák - J. Pira
J. Hanuš - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, M. Polidar, R. Sedláček, D. Souček - F. Zorvan, D. Puškáč, L. Jawo
M. Frydrych, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Owusu, P. Kpozo, C. Tiéhi, M. Kubný, L. Almási, P. Jaroň
J. Chramosta, J. Suchan, D. Štěpánek, A. Růsek, N. Innocenti, S. Lavrinčík, K. Karban, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, M. Malenšek