ONLINE: Dukla - Ml. Boleslav, domácí mohou soupeři odskočit, hosté u dna

Mladá Boleslav však v týdnu pronikla do čtvrtfinále domácího poháru poté, co postoupila přes Bohemians na penalty (1:0). V lize ale na vítěznou radost čeká.
Z posledních šesti zápasů vytěžila jen dva body.
Zato Dukla v posledních týdnech šlape, kromě pohárové porážky 0:2 s Jabloncem bodovala s Pardubicemi a porazila Slovácko.
Teď může přidat body s dalším soupeřem ze spodku tabulky. Mladá Boleslav je předposlední s deseti body, Dukla má o dva víc a je jedenáctá. Hosté tak mohou výrazně poskočit.
Dukla : Ml. Boleslav 0 : 0
Sestavy:
R. Matrevičs - D. Hašek, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Isife, S. Tijani, M. Čermák, Z. Šehovič - M. Černák, T. Jedlička, J. Kadák
J. Floder - D. Kostka, F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - J. Zíka, R. Macek, J. Kolařík, D. Langhamer, J. Fulnek - J. Klíma
Náhradníci:
J. Peterka, D. Kozma, A. Jágrik, P. Gaszczyk, Š. Šebrle, M. Ambler, D. Velasquez, M. Traore, M. Kroupa, N. Cissé
A. Mandous, M. Ševčík, D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, M. Vojta, V. Hora, S. John, M. Zachoval, F. Lehký
