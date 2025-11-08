ONLINE: Hradec Kr. - Slovácko 0:0, poslední hosté hrají poprvé bez kouče Kameníka

  14:42
Vysokou porážku s Libercem už neustál, a tak místo kouče Jana Kameníka vede fotbalisty posledního Slovácka sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. V patnáctém ligovém kole hrají s Hradcem Králové. Utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Zleva Adam Vlkanova z Hradce a Gigli Ndefe ze Slovácka. | foto: ČTK

Slovácko čeká na ligové vítězství od poloviny srpna, kdy přehrálo Teplice 2:1. Je to současně jeho jediná výhra v soutěži. Od té doby ovládl jen zápasy domácího poháru s třetiligovým Hodonínem a divizními Horními Ředicemi.

S osmi body je jasně poslední, nicméně na dva nejbližší konkurenty – Mladou Boleslav a Baník, ztrácí body jen dva.

Hradec je pohodlně devátý a může myslet i na vstup do elitní šestky. Neprohrál od konce září a naposledy zvítězil 2:1 na Bohemians. Vyhrál také na Baníku či remizoval v Plzni.

Chance Liga 2025/2026
8. 11. 2025 15:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, J. Elbel - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, A. Sojka - A. Vlkanova, V. Pilař, M. van Buren
Sestavy:
J. Borek - G. Ndefe, F. Vaško, A. Stojčevski, P. Reinberk - M. Šviderský, V. Daníček, M. Havlík - P. Blahút, S. Kim, A. Marinelli
Náhradníci:
L. Hruška, J. Uhrinčať, O. Mihálik, F. Čihák, A. Griger, T. Slončík, L. Kubr, D. Horák, M. Vágner, D. Ludvíček, J. Hodek
Náhradníci:
M. Kvasina, M. Heča, M. Trávník, M. Petržela, M. Krmenčík, D. Tetour, J. Hamza, J. Mulder, D. Barát
