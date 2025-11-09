ONLINE: Liberec - Karviná, hosté usilují o třetí ligovou výhru v řadě

Karvinou převzal v půlce října Marek Jarolím, jenž nahradil Martin Hyského, a zatím si vede na výbornou. Ve čtyřech soutěžních zápasech jeho svěřenci neprohráli a naposledy doma senzačně porazili Spartu 2:1.
Navázat na to chtějí proti Liberci.
Ten na Karvinou ztrácí v tabulce dva body, takže ji může v případě vítězství přeskočit. Naposledy zdolal trápící se Slovácko 3:0.
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
D. Rus, L. Mašek, J. Koželuh, J. Mikula, M. Hlavatý, I. Krajčírik, P. Hodouš, L. Letenay, P. Juliš
D. Rus, L. Mašek, J. Koželuh, J. Mikula, M. Hlavatý, I. Krajčírik, P. Hodouš, L. Letenay, P. Juliš
Náhradníci:
E. Singhateh, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, R. Štorman, J. Chytrý, O. Schovanec, P. Kačor, L. Ezeh, O. Condé
E. Singhateh, J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, R. Štorman, J. Chytrý, O. Schovanec, P. Kačor, L. Ezeh, O. Condé