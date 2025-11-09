ONLINE: Olomouc - Pardubice 0:0, po poločase smírně, gól Botose neplatil

  16:11aktualizováno  16:22
Už čtyři zápasy v řadě pardubičtí fotbalisté neprohráli a postupně stoupají tabulkou. V 15. kole je ovšem čeká Sigma Olomouc, pohárový zástupce a tým z první šestky. Utkání má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Olomoucký Jáchym Šíp se snaží s míčem projít přes Simona Bammense z Pardubic. | foto: ČTK

Pardubice byly dlouho u dna tabulky, po odvolání kouče Střihavky se však začínají zvedat. Aktuálně je vede Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent v Plzni.

Od jeho nástupu Pardubice v lize ještě neprohrály, v týdnu však vypadly z poháru s Baníkem (3:4 po prodloužení).

Teď je čeká Olomouc, která je v domácí soutěži neporažená už šest utkání. Ve čtvrtek si pak poradila v Konferenční lize s arménským FC Noah 2:1.

Chance Liga 2025/2026
9. 11. 2025 15:30
Zápas probíhá
Olomouc : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, F. Slavíček - T. Kostadinov, M. Beran, J. Šíp, M. Mikulenka, A. Ghali - D. Vašulín
Sestavy:
J. Šerák - M. Surzyn, S. Bammens, L. Lurvink, R. Mahuta - G. Botos, D. Šimek, V. Patrák - R. Saarma, L. Krobot, A. Tanko
Náhradníci:
A. Dumitrescu, Š. Langer, M. Tijani, M. Malý, T. Huk, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, R. Breite, J. Navrátil, A. Dolžnikov
Náhradníci:
Š. Míšek, M. Lexa, J. Noslin, J. Trédl, T. Solil, S. Šimek, K. Vacek, F. Vecheta, L. Charatišvili, E. Samuel, F. Šancl
Žluté karty:
28. T. Kostadinov, 44. J. Král
Žluté karty:
