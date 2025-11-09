ONLINE: Plzeň - Slavia, za hosty chytá Staněk, domácí i s Višinským v základu

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mojmír Chytil ze Slavie a Sampson Dweh z Plzně sledují balon. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na čele jsou momentálně Jablonec, který v sobotu zvítězil na Baníku 1:0, a Sparta, která doma pouze remizovala 2:2 s Teplicemi. Pokud Slavia zvítězí, bude mít před oběma dvoubodový náskok.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.

Slavia před týdnem doma porazila Baník 2:0 a přerušila sérii tří ligových remíz v řadě. V úterý neodehrála špatný zápas s Arsenalem, nakonec ale prohrála 0:3.

Teď ji čeká Plzeň, které se zatím pod novým koučem Martinem Hyským, jenž mimochodem trenérsky rostl právě ve Slavii, nadmíru daří. V lize pod ním vyhrála všechna tři utkání, v Evropské lize zdolala AS Řím a naposledy uhrála bezbrankovou remízu s Fenerbahce.

Proti Slavii zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Paluska, Markovič – Memič, Červ, Spáčil, Doski – Ladra, Durosinmi, Višinský.

V uplynulé sezoně ovládla všechny vzájemné zápasy Slavia s celkovým skóre 10:4.

Chance Liga 2025/2026
9. 11. 2025 18:30
Plzeň : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, S. Dweh, S. Markovič, M. Doski - L. Červ, K. Spáčil, A. Memič, T. Ladra, D. Višinský - R. Durosinmi
Sestavy:
J. Staněk - T. Vlček, Š. Chaloupek, D. Zima - D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadílek, Y. Mbodji - L. Provod, Y. Sanyang, T. Chorý
Náhradníci:
M. Havel, M. Valenta, L. Hejda, M. Tvrdoň, C. Kabongo, C. Souaré, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello
Náhradníci:
I. Schranz, D. Douděra, J. Bořil, V. Kušej, J. Markovič, M. Chytil, O. Zmrzlý, E. Prekop, D. Hašioka
