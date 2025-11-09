ONLINE: Sparta - Teplice, do základu se vrací Haraslín, hrají i Preciado či Kuchta

Po sobotě vede ligu se 31 body Jablonec, který porazil Baník 1:0. Sparta má aktuálně 30 bodů stejně jako Slavia – ta však svůj zápas 15. kola odehraje až v 18.30 na půdě Plzně.
Trenér Brian Priske zvolil proti Teplicím následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Mercado – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.
Sparta se v posledních týdnech trápí. V domácí soutěži vyhrála jediné z posledních čtyř utkání a před týdnem překvapivě padla v Karviné (1:2). Ani v Konferenční lize se ve čtvrtek nezvedla a s Rakówem na Letné pouze remizovala 0:0.
Oproti čtvrtečnímu zápasu udělal Priske pět změn – Panák hraje místo Ševínského, Preciado napravo zastoupí Kadeřábka, ve středu nastoupí Mannsverk místo Vydry a útočnou trojici doplní Kuchta s Haraslínem namísto Rrahmaniho a Milly.
S Teplicemi Sparta před rokem uhrála doma remízu 1:1 a na jaře se s nimi trápila i v poháru – nakonec zvítězila 3:2 po prodloužení. Hosté jsou aktuálně čtrnáctí.
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, J. Zelený - Á. Preciado, S. Mannsverk, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, M. Bílek, D. Mareček, L. Mareček, M. Riznič - J. Auta, M. Pulkrab
M. Ryneš, M. Suchomel, P. Vydra, A. Ševínský, K. Milla, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Eneme, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Martinec
J. Švanda, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, B. Nyarko, D. Trubač, L. Takács, L. Krejčí, R. Jukl, M. Kozák, J. Jakubko