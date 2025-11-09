ONLINE: Sparta - Teplice, do základu se vrací Haraslín, hrají i Preciado či Kuchta

  14:24
Sparťanští fotbalisté se mohou minimálně na několik hodin posunout do čela ligové tabulky. V 15. kole hrají doma proti Teplicím, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól do sítě Teplic ve čtvrtfinále poháru. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Po sobotě vede ligu se 31 body Jablonec, který porazil Baník 1:0. Sparta má aktuálně 30 bodů stejně jako Slavia – ta však svůj zápas 15. kola odehraje až v 18.30 na půdě Plzně.

Trenér Brian Priske zvolil proti Teplicím následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Mercado – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Sparta se v posledních týdnech trápí. V domácí soutěži vyhrála jediné z posledních čtyř utkání a před týdnem překvapivě padla v Karviné (1:2). Ani v Konferenční lize se ve čtvrtek nezvedla a s Rakówem na Letné pouze remizovala 0:0.

Oproti čtvrtečnímu zápasu udělal Priske pět změn – Panák hraje místo Ševínského, Preciado napravo zastoupí Kadeřábka, ve středu nastoupí Mannsverk místo Vydry a útočnou trojici doplní Kuchta s Haraslínem namísto Rrahmaniho a Milly.

S Teplicemi Sparta před rokem uhrála doma remízu 1:1 a na jaře se s nimi trápila i v poháru – nakonec zvítězila 3:2 po prodloužení. Hosté jsou aktuálně čtrnáctí.

Chance Liga 2025/2026
9. 11. 2025 15:30
Zápas probíhá
Sparta : Teplice 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, J. Zelený - Á. Preciado, S. Mannsverk, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, M. Bílek, D. Mareček, L. Mareček, M. Riznič - J. Auta, M. Pulkrab
Náhradníci:
M. Ryneš, M. Suchomel, P. Vydra, A. Ševínský, K. Milla, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Eneme, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Martinec
Náhradníci:
J. Švanda, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, B. Nyarko, D. Trubač, L. Takács, L. Krejčí, R. Jukl, M. Kozák, J. Jakubko
