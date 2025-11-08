ONLINE: Zlín - Bohemians 0:0, domácí se dál drží v nejlepší šestce. Vydrží jim forma?

  14:42aktualizováno  15:01
Až na pohárový výprask od Slavie jsou stále konzistentní. Zlínští fotbalisté hostí v patnáctém ligovém kole pražské Bohemians a doufají v další body. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Zlínský křídelník Zviad Načkebija se snaží dostat před brankáře Lukáše Soukupa z Bohemians. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zmíněná porážka 0:4 lemuje sérii čtyř ligových utkání bez prohry. Naposledy si Zlín, nováček nejvyšší soutěže, poradil s jinak suverénním Jabloncem, který na jeho hřišti porazil 3:1.

Remizoval také s Pardubicemi, Slavií nebo Baníkem, na konci září vyhrál také v Plzni.

Na dobrou formu, která ho pořád drží na hraně elitní šestky, by rád navázal a přiblížil se klidně i čtvrtému místu.

Stačí mu porazit bídné Bohemians, kteří nezvítězili už sedm soutěžních zápasů v řadě. Naposledy ani nedali gól v poháru proti Mladé Boleslavi, která je vyřadila na penalty. Se šestnácti body zůstávají desátí, na hraně prostřední skupiny.

Chance Liga 2025/2026
8. 11. 2025 15:00
Zápas probíhá
Zlín : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - T. Ulbrich, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - S. Kanu
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, N. Okeke, A. Čermák - E. Ramírez, A. Júsuf, J. Kovařík
Náhradníci:
S. Petruta, T. Hellebrand, A. Křapka, T. Poznar, D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, M. Knobloch, Z. Načkebija, A. Lopes
Náhradníci:
R. Hrubý, V. Drchal, M. Hybš, V. Smrž, M. Kadlec, V. Zeman, T. Frühwald, A. Kadlec, M. Ristovski, Š. Černý
