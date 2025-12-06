ONLINE: Dukla - Liberec, potvrdí rozjetí Severočeši roli favorita?

Liberec aktuálně táhne sérii čtyř vítězství se skóre 14:0, což ho vyneslo na čtvrtou příčku ligové tabulky. Pokud vyhraje i tentokrát, minimálně do neděle se bodově dotáhne na třetí Jablonec.
To Dukla řeší opačné starosti. Čtyřikrát po sobě nezvítězila a se 13 body je čtrnáctá. Při posledním vzájemném utkání v srpnu v Liberci prohrála 0:2.
Sestavy:
R. Matrevičs - D. Kozma, M. Purzitidis, J. Svozil - S. Isife, P. Gaszczyk, J. Kadák, Z. Šehovič - S. Tijani, M. Kroupa, N. Cissé
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Náhradníci:
M. Traore, T. Jedlička, R. Holiš, M. Ambler, D. Velasquez, M. Žitný, Š. Šebrle, A. Jágrik, D. Hašek, M. Čermák, M. Černák
Náhradníci:
M. Rýzek, J. Musil, I. Krajčírik, P. Hodouš, P. Juliš, L. Letenay, L. Mašek, D. Rus, J. Koželuh, M. Hlavatý
