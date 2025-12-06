ONLINE: Mladá Boleslav - Zlín 3:1, náskok domácím vrátil Šubert, pak zvyšuje Kostka

Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních pěti utkání a se 13 body je předposlední, hůř je na tom pouze Slovácko, která má ještě o dva body méně.
Teď proti Boleslavi stojí nevyzpytatelný nováček ze Zlína. Ten prožil skvělý vstup do nového ročníku, ale v posledních týdnech se trápí a třikrát po sobě prohrál.
Ml. Boleslav : Zlín 3 : 1
(3 : 1)
Góly:
5. J. Kolařík, 38. M. Šubert, 43. D. Kostka
5. J. Kolařík, 38. M. Šubert, 43. D. Kostka
Góly:
23. T. Ulbrich
23. T. Ulbrich
Sestavy:
J. Floder - F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - D. Kostka, R. Macek, D. Donát, M. Šubert - J. Kolařík, M. Ševčík, M. Vojta
J. Floder - F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - D. Kostka, R. Macek, D. Donát, M. Šubert - J. Kolařík, M. Ševčík, M. Vojta
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - C. Nombil, T. Ulbrich, M. Koubek (46. S. Petruta), M. Cupák, Z. Načkebija - S. Kanu
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - C. Nombil, T. Ulbrich, M. Koubek (46. S. Petruta), M. Cupák, Z. Načkebija - S. Kanu
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
F. Lehký, V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Krulich, D. Pech, N. Penner, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma
F. Lehký, V. Hora, S. John, M. Zachoval, M. Krulich, D. Pech, N. Penner, A. Mandous, J. Fulnek, J. Klíma
Náhradníci:
T. Hellebrand, S. Belaník, S. Petruta, L. Bránecký, M. Knobloch, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar
T. Hellebrand, S. Belaník, S. Petruta, L. Bránecký, M. Knobloch, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar