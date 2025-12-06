ONLINE: Olomouc - Sparta 0:0, zblízka pálil Eneme, domácí Koutný zasahuje

Sparta neprožívá nejlepší období. V lize vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů, naposledy doma ostudně podlehla Pardubicím 2:4 a následně s obtížemi vyřadila brněnský Artis v osmifinále poháru.
Na vedoucí Slavii aktuálně ztrácí už osm bodů poté, co její rival zvládl páteční předehrávku v Teplicích (2:1).
Proti Olomouci zvolil sparťanský kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Martinec, Vydra, Sörensen – Preciado, Eneme, Kairinen, Kadeřábek – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.
Olomouc před týdnem také prohrála, když nezvládla důležitý souboj v Liberci (0:1) a klesla až na sedmou příčku.
První vzájemné utkání obou týmů zvládla v srpnu lépe Sparta, která doma zvítězila 1:0. Soupeř jí to navíc ulehčil dvěma červenými kartami. Kdo se bude radovat tentokrát?
J. Koutný - M. Hadaš, M. Malý, J. Král, F. Slavíček - R. Breite, M. Beran, M. Mikulenka, Š. Langer, J. Šíp - M. Tijani
P. Vindahl - J. Martinec, P. Vydra, A. Sörensen - Á. Preciado, S. Eneme, K. Kairinen, P. Kadeřábek - V. Birmančevič, A. Rrahmani, L. Haraslín
M. Hruška, L. Vraštil, J. Kliment, J. Spáčil, J. Navrátil, D. Janošek, T. Kostadinov, S. Michez, V. Zahradníček, D. Macharáček
D. Kerl, J. Surovčík, F. Panák, L. Sadílek, M. Suchomel, E. Cobbaut, K. Milla, J. Mercado, S. Mannsverk, G. Kuol, O. Penxa