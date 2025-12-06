ONLINE: Olomouc - Sparta 0:0, zblízka pálil Eneme, domácí Koutný zasahuje

Autor:
  17:42
Sparťanští fotbalisté uzavírají sobotní program 18. kola Chance Ligy zápasem na hřišti olomoucké Sigmy. Utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví s Pavlem Kadeřábkem gól do sítě Olomouce. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparta neprožívá nejlepší období. V lize vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů, naposledy doma ostudně podlehla Pardubicím 2:4 a následně s obtížemi vyřadila brněnský Artis v osmifinále poháru.

Na vedoucí Slavii aktuálně ztrácí už osm bodů poté, co její rival zvládl páteční předehrávku v Teplicích (2:1).

Proti Olomouci zvolil sparťanský kouč Brian Priske následující sestavu: Vindahl – Martinec, Vydra, Sörensen – Preciado, Eneme, Kairinen, Kadeřábek – Birmančevič, Rrahmani, Haraslín.

Olomouc před týdnem také prohrála, když nezvládla důležitý souboj v Liberci (0:1) a klesla až na sedmou příčku.

První vzájemné utkání obou týmů zvládla v srpnu lépe Sparta, která doma zvítězila 1:0. Soupeř jí to navíc ulehčil dvěma červenými kartami. Kdo se bude radovat tentokrát?

Chance Liga 2025/2026
6. 12. 2025 18:00
Zápas probíhá
Olomouc : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, M. Malý, J. Král, F. Slavíček - R. Breite, M. Beran, M. Mikulenka, Š. Langer, J. Šíp - M. Tijani
Sestavy:
P. Vindahl - J. Martinec, P. Vydra, A. Sörensen - Á. Preciado, S. Eneme, K. Kairinen, P. Kadeřábek - V. Birmančevič, A. Rrahmani, L. Haraslín
Náhradníci:
M. Hruška, L. Vraštil, J. Kliment, J. Spáčil, J. Navrátil, D. Janošek, T. Kostadinov, S. Michez, V. Zahradníček, D. Macharáček
Náhradníci:
D. Kerl, J. Surovčík, F. Panák, L. Sadílek, M. Suchomel, E. Cobbaut, K. Milla, J. Mercado, S. Mannsverk, G. Kuol, O. Penxa
