ONLINE: Slovácko - Plzeň, poslední tým ligy proti favoritovi. Jak si povede?

  14:23aktualizováno  14:23
Plzeňští fotbalisté chtějí v 18. kole Chance Ligy potvrdit roli jasného favorita. Hrají na půdě posledního Slovácka, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Filip Vaško ze Slovácka a plzeňský Matěj Vydra v souboji o balon. | foto: MAFRA

Plzeň před týdnem zdolala Mladou Boleslav 2:1 a je pátá jen o skóre za Libercem. Se Slováckem naposledy uhrála pouze bod, když v nastavení srovnával na konečných 1:1 z penalty Trávník.

Bod by se Slovácku hodil i tentokrát, jelikož je s 11 body poslední. Při domácí premiéře trenéra Skuhravého sice před dvěma týdny porazilo v derby Zlín (2:0), pak ale padlo na Slavii (0:3). Jak si povede proti dalšímu favoritovi?

Chance Liga 2025/2026
6. 12. 2025 15:00
Zápas probíhá
Slovácko : Plzeň 0 : 0
()
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - P. Reinberk, M. Trávník, D. Tetour, M. Havlík - M. Petržela, V. Daníček, P. Blahút
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, S. Dweh, V. Jemelka, M. Doski - M. Valenta, L. Červ, C. Souaré, M. Vydra, T. Ladra - R. Durosinmi
Náhradníci:
J. Borek, S. Kim, M. Koscelník, M. Krmenčík, G. Ndefe, J. Hamza, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, O. Ceesay
Náhradníci:
A. Zeljkovič, J. Bello, P. Adu, D. Višinský, L. Hejda, M. Jedlička, S. Markovič, M. Tvrdoň, C. Kabongo
