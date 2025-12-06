ONLINE: Slovácko - Plzeň, poslední tým ligy proti favoritovi. Jak si povede?

Plzeň před týdnem zdolala Mladou Boleslav 2:1 a je pátá jen o skóre za Libercem. Se Slováckem naposledy uhrála pouze bod, když v nastavení srovnával na konečných 1:1 z penalty Trávník.
Bod by se Slovácku hodil i tentokrát, jelikož je s 11 body poslední. Při domácí premiéře trenéra Skuhravého sice před dvěma týdny porazilo v derby Zlín (2:0), pak ale padlo na Slavii (0:3). Jak si povede proti dalšímu favoritovi?
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - P. Reinberk, M. Trávník, D. Tetour, M. Havlík - M. Petržela, V. Daníček, P. Blahút
F. Wiegele - A. Memič, S. Dweh, V. Jemelka, M. Doski - M. Valenta, L. Červ, C. Souaré, M. Vydra, T. Ladra - R. Durosinmi
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
J. Borek, S. Kim, M. Koscelník, M. Krmenčík, G. Ndefe, J. Hamza, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, O. Ceesay
A. Zeljkovič, J. Bello, P. Adu, D. Višinský, L. Hejda, M. Jedlička, S. Markovič, M. Tvrdoň, C. Kabongo
