ONLINE: Teplice - Slavia 0:0, vrací se Ogbu, chybí Chorý, šanci dostává Prekop

Slavii pak v úterý večer čeká šestý zápas hlavní fáze Ligy mistrů na Tottenhamu.
Teď se ale ještě musí soustředit na Teplice. Pokud zvítězí, bude mít jistotu, že přezimuje na prvním místě tabulky. Dvě kola před koncem podzimní části má totiž na čele pětibodový náskok před Spartou.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Prekop, Chytil.
Proti sobotní výhře nad Slováckem (3:0) udělal kouč tři změny v základu – místo Chaloupka hraje navrátilec po zranění Ogbu, odchovance Jelínka v záloze nahrazuje Moses a Chorého v útoku zastoupí letní posila Prekop.
Ogbru od srpnového svalového zranění nastoupil poprvé před týdnem proti Slovácku na dvacet minut, teď se vrací do základní sestavy.
Slavia zvítězila v domácí soutěži čtyřikrát v řadě, ale ani Teplice nemají špatnou formu.
Vyhrály dvakrát po sobě a z posledních 10 ligových utkání mají na kontě jedinou porážku – doma s Plzní (1:2). Získaly bod jak v Olomouci (0:0), tak na Spartě (2:2).
Jak si povedou doma proti Slavii?