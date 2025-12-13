ONLINE: Slavia - Jablonec, v základu Sanyang či Vlček, naposledy hraje Zafeiris

Autor:
  17:35aktualizováno  17:35
Slávističtí fotbalisté chtějí i v posledním podzimním zápase udržet neporazitelnost. V 19. kole hostí třetí Jablonec, utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia aktuálně táhne sérii pěti ligových vítězství a na čele tabulky má pětibodový náskok před Spartou, Jablonec je o další dva body pozadu. V úterý uzavřela podzimní část hlavní fáze Ligy mistrů porážkou 0:3 na Tottenhamu.

Proti Jablonci zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Vlček, Chaloupek – Douděra, Moses, Zafeiris, Sanyang – Provod, Chorý, Chytil.

Řeckého záložníka Zafeirise čeká poslední zápas ve slávistickém dresu, v lednu se pak přesune do PAOK Soluň, který ho získal už v létě, ale nechal ho na podzim hostovat v Praze.

Jablonec by se v případě výhry minimálně do neděle, kdy hraje Sparta s Libercem, posunul na druhou příčku.

Když se oba týmy utkaly naposledy, byla z toho remíza, kterou mistrovi až v závěru vystřelil Douděra.

Chance Liga 2025/2026
13. 12. 2025 18:00
Slavia : Jablonec 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - T. Vlček, T. Holeš, Š. Chaloupek - D. Douděra, D. Moses, C. Zafeiris, Y. Sanyang - L. Provod, T. Chorý, M. Chytil
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, N. Innocenti, R. Pantalon - R. Sedláček, V. Čanturišvili, A. Alégué, F. Zorvan, A. Růsek - J. Chramosta
Náhradníci:
I. Schranz, J. Bořil, D. Zima, E. Prekop, I. Ogbu, V. Kušej, J. Markovič, D. Hašioka, Y. Mbodji, M. Cham, T. Jelínek
Náhradníci:
M. Polidar, D. Souček, F. Novák, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, L. Jawo, S. Lavrinčík, K. Mihelak, L. Penxa, M. Malenšek
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.